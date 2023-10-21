長輩人數近3萬！高雄楠梓重陽敬老活動破例加場

高雄楠梓區65歲以上長輩將突破3萬人，楠梓區公所今年重陽敬老活動特別加場，今天上、下午在高雄都會公園各辦1場，其中達鋼興業有限公司董事長陳西坤贊助2台高端智能型電視，提供摸彩，長輩們樂開懷。

楠梓區重陽敬老活動，上午場以「楠仔坑」與「後勁」部落等17里長輩為對象，下午是右昌部落興援中港部落等20里，現場安排精采表演，並準備豐富獎項供摸彩，大家歡聚一堂。

在楠梓區公所精心策畫下，重陽敬老活動由高雄大學熱舞社暖場，現場也化身長輩們分享成果的「舞台」，新享平社區發展協會「楠仔坑學堂」帶來太鼓演奏，清豐社區發展協會表演扯鈴；獎卿護理展望基金會帶來花朵舞組曲，炒熱氣氛。金田、福昌及新加昌等社區發展協會更出動志工協助活動辦理，展現社區動能。

摸彩活動最獲長輩期待，獎品包括LED液晶電視、小冰箱、腳踏車、禮券等。其中陳西坤董事贊助2台高端智能型電視，讓長輩樂歪。

楠梓區長吳淑惠表示，關心現在的長輩，就是造福未來的自己，區公所為讓有長輩了解各項福利政策，特邀20個機關單位設攤宣導，長輩「闖關」互動就能領小禮物，包括車輛監理、氣象、稅務、租稅、戶政、衛教、地政、老人福利、資源回收、防火、犯罪防治等實用資訊，更能一把抓。