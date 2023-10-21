快訊

金鐘58／「台北女子圖鑑」、「模仿犯」各拿2項 得獎名單不斷更新

金鐘58／第一獎就靠她救場 鍾欣凌變身「人形羽毛球」

實支實付10大理賠曝光 常見3腫瘤還有白內障、剖腹產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩人數近3萬！高雄楠梓重陽敬老活動破例加場

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
楠梓區長輩人數激增，區公所今年重陽敬老活動特別加場。記者王昭月／攝影
楠梓區長輩人數激增，區公所今年重陽敬老活動特別加場。記者王昭月／攝影

高雄楠梓區65歲以上長輩將突破3萬人，楠梓區公所今年重陽敬老活動特別加場，今天上、下午在高雄都會公園各辦1場，其中達鋼興業有限公司董事長陳西坤贊助2台高端智能型電視，提供摸彩，長輩們樂開懷。

楠梓區重陽敬老活動，上午場以「楠仔坑」與「後勁」部落等17里長輩為對象，下午是右昌部落興援中港部落等20里，現場安排精采表演，並準備豐富獎項供摸彩，大家歡聚一堂。

在楠梓區公所精心策畫下，重陽敬老活動由高雄大學熱舞社暖場，現場也化身長輩們分享成果的「舞台」，新享平社區發展協會「楠仔坑學堂」帶來太鼓演奏，清豐社區發展協會表演扯鈴；獎卿護理展望基金會帶來花朵舞組曲，炒熱氣氛。金田、福昌及新加昌等社區發展協會更出動志工協助活動辦理，展現社區動能。

摸彩活動最獲長輩期待，獎品包括LED液晶電視、小冰箱、腳踏車、禮券等。其中陳西坤董事贊助2台高端智能型電視，讓長輩樂歪。

楠梓區長吳淑惠表示，關心現在的長輩，就是造福未來的自己，區公所為讓有長輩了解各項福利政策，特邀20個機關單位設攤宣導，長輩「闖關」互動就能領小禮物，包括車輛監理、氣象、稅務、租稅、戶政、衛教、地政、老人福利、資源回收、防火、犯罪防治等實用資訊，更能一把抓。

達鋼興業公司董事長陳西坤（左二），特別贊助2台高端智能型電視提供摸彩，長輩們樂開懷。記者王昭月／攝影
達鋼興業公司董事長陳西坤（左二），特別贊助2台高端智能型電視提供摸彩，長輩們樂開懷。記者王昭月／攝影
楠梓區重陽敬老活動，今天也安排義剪。記者王昭月／攝影
楠梓區重陽敬老活動，今天也安排義剪。記者王昭月／攝影

長輩 高雄市 重陽節

延伸閱讀

父母婚姻維繫70年 孩透露媽媽成功做到這一點

102歲人瑞游榮的養生祕訣…盧秀燕嚇壞了連忙勸阻

瑞芳大寮保安宮共餐慶重陽 感謝各界出錢出力

重陽敬老13載 仁濟院關懷長者讓愛續行

相關新聞

長輩人數近3萬！高雄楠梓重陽敬老活動破例加場

高雄楠梓區65歲以上長輩將突破3萬人，楠梓區公所今年重陽敬老活動特別加場，今天上、下午在高雄都會公園各辦1場，其中達鋼興...

高市衛生局「蒼藍鴿」宣導禁電子菸 「菸一熄，更有型」

因應電子煙、新類型菸草產品陸續出現，為維護國人健康，菸害防制法修法已在今年3月22日施行，納管加熱菸及載具，全面禁止電子...

客家文化巡禮郵輪巴士帶你漫遊客庄 千元有找名額有限

屏東「2023客家文化巡禮」郵輪巴士自10月21日起至11月18日，每周六、日共發車9梯次，每梯次40人，暢遊客家聚落、...

金門縣表揚模範老人 陳福海肯定長輩的辛勤付出

金門縣112年重陽節模範老人表揚活動今天在金湖飯店舉行，由縣長陳福海頒獎表揚全縣14位模範老人，期望藉由模範老人表揚活動...

全國扶幼表揚大會登場 金門家扶四位楷模赴台領獎

家扶基金會2023年全國扶幼表揚大會今天在彰化縣員林演藝廳舉辦頒獎感恩典禮，共計約800多人參與，金門家扶中心扶幼楷模許...

小琉球遊客總量管制知易行難 鵬管處用數據說明分流見成效

屏東小琉球近年迎來年百萬遊客登島榮景，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，學者疾呼要降低遊客承載量，減輕環境負荷；交通部大鵬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。