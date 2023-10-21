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客家文化巡禮郵輪巴士帶你漫遊客庄 千元有找名額有限

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，帶領遊客參訪全國首座文化資產法指定的客家聚落「五溝水社區」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，帶領遊客參訪全國首座文化資產法指定的客家聚落「五溝水社區」。圖／屏東縣政府提供

屏東「2023客家文化巡禮」郵輪巴士自10月21日起至11月18日，每周六、日共發車9梯次，每梯次40人，暢遊客家聚落、品嘗客家美食、體驗手作剪紙、客家鹹湯圓、漫步日式木造車站「竹田驛園」等，1人僅950元，另為慶祝九九重陽節，凡年滿65歲（含）以上長輩，出示相關證件即可享500元敬老優惠，名額有限。

交旅處表示，此次限定客家路線郵輪巴士，首站為全國第1座文化資產法指定的客家聚落「五溝水社區」，能參訪自清朝到民國時期完整保留的客家庄，帶領民眾走入百年歷史時光隧道，安排手作客家鹹湯圓體驗，午餐享用在地客家粄條。

下午至迄今已有2百多年歷史、同時是內埔客家人信仰中心的內埔天后宮，及全台唯一主祀唐代大儒韓愈的內埔昌黎祠，並準備手作客家平安花包及客家文化剪紙體驗，讓旅客深度感受客家文化。

接著前往竹田鄉，品嘗口味獨特的義式冰淇淋，店家名稱以「竹田」為形，「兩人四口」，「竹」是2人、「田」是4口，以此組合創新。

再抵達保留完整日式木造車站的竹田驛園，漫步林蔭大樹包圍的木造日式竹田車站，結合歷史文化展覽與綠林草地，最後搭乘台鐵區間車返程。讓遊客遠離塵囂，沉浸鄉間漫遊步調。

屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，凡年滿65歲（含）以上長輩，出示相關證件即可享有500元敬老優惠，名額有限。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，凡年滿65歲（含）以上長輩，出示相關證件即可享有500元敬老優惠，名額有限。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，安排手作客家平安花苞、剪紙體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，安排手作客家平安花苞、剪紙體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，安排手作客家鹹湯圓體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推出期間限定「客家文化巡禮」郵輪巴士，安排手作客家鹹湯圓體驗。圖／屏東縣政府提供

客家文化 巴士 屏東

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