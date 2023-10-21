全國扶幼表揚大會登場 金門家扶四位楷模赴台領獎

家扶基金會2023年全國扶幼表揚大會今天在彰化縣員林演藝廳舉辦頒獎感恩典禮，共計約800多人參與，金門家扶中心扶幼楷模許燕輝、志工楷模陳蓬、兒保楷模翁明惠、自立楷模陳媽愛等四人獲表揚。

李桂平表示，金門家扶中心每一位受獎人背後，都有令人尊敬的故事，同時他們也都是致力於協助弱勢兒童的工作，才能獲得全國公開表揚的榮耀；扶幼楷模許燕輝，許自101年加入家扶中心的扶幼委員會，偕同女兒一同做公益，並時常叮嚀孩子們，必須對社會盡一份心力，共同發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，讓愛散播，傳送給每位需要幫助的人。許燕輝在教育領域中，也提供學校資源及親身協助，使得學童在教育學習上有更好的發展。

志工楷模陳蓬，陳從職場退休後，立即加入家扶中心溫媽媽志工隊，投入志工服務的行列，全方位的協助家扶中心，推展弱勢兒童的福利服務工作。已過花甲之年的陳蓬，不論是在家扶中心寒冬園遊會中的賣菜叫賣、分類新舊衣物包裝的敏捷手腳，及日常服務台值班，都可以看的見陳蓬的身影，用愛心及善心去經營她的豐富生活。

兒童保護楷模翁明惠，翁常年幫助家扶中心的弱勢孩童，每年在兒童節前，都會親自採買兒童節禮物，希望孩童拿到此份禮物，會經常使用得到。翁自2014年加入家扶中心的展愛志工隊後，只要家扶中心需要幫忙，她就有如同救火隊，馬上到家扶中心報到，解決當下所面臨的困境，舉凡家扶中心例行的寒冬園遊會、家庭親子活動、饅頭義賣活動，以及各式臨時性活動，皆可看她忙碌吆喝的身影。

今年63歲的陳媽愛獲得自立楷模，他曾自我調侃是「最年長的家扶自立青年」。陳四歲喪父，由母親扶養長大，曾接受金門家扶中心扶助到高中畢業，一路靠著自己的努力走來，多年來，陳媽愛一直記得當時的金門家扶中心主任郭江北及社工老師的協助，才能有今天自立的機會，因此一路協助家扶中心的工作。陳媽愛同時也投入志工的行列，並擔任金門縣志願服務協會理事長，號召一群志同道合的朋友們，加入志願服務的行列。