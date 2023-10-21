中都磚窯廠歷時9年3任市長 高雄民代批「不見活化」

「TTXC台灣文化科技大會」城市解壓縮戶外壓軸場今、明兩天將在國定古蹟中都唐榮磚窯廠開唱，但近日多位議員不約而同關注中都磚窯廠活化期程，認為地方要的不是一次性活動，曲終人散即回歸原點，而是徹底活化，議員黃香菽更批，此案她關注9年，歷經3任市長，文化局每次問都說案子已提董事會，但不見下文。

唐榮公司中都磚窯廠位在三民區愛河旁，前身是「台灣煉瓦會社打狗工場，2003年4月公告為高雄市定古蹟，2005年3月升格國定古蹟，工廠東北方的倒焰窯2004年也公告為歷史建築。近年磚窯廠周邊大樓如雨後春筍般陸續矗立，景觀丕變，與古舊的磚窯廠形成強烈對比。

高雄市議會18日起進行教育部門質詢，副議長曾俊傑及議員黃香菽、鄭孟洳都關切中都磚窯廠活化問題，曾俊傑說，中都發展迅速，建商搶進，「全聯」動工、鄰近九如陸橋即將拆除，儼然成「第2美術館區，因此相關公共設施、磚窯廠的活化都要提前部署，才趕得上當地發展速度。

黃香菽說，9年前她初當選議員就關心中都磚窯廠活化問題，但歷經3任市長，現在當地大樓蓋過一棟又一棟，人口愈來愈多，去年卻僅辦古蹟遺址日及台灣設計展2場活動，人民要的不是一次性活動，而是整體開發，可惜答案千篇一律，「董事長已同意，但要經過董事會」。

文化局長王文翠答詢指出，中都重劃區周邊變化快速，可理解各界對於開發時程的期待，今年市府祕書長已率隊拜會唐榮公司，董事長指此案會提董事會，傾向含周邊的自有土地一併開發，但需送董事會完成程序。

「送董事會也未免送太久了，」黃香菽建議市長陳其邁率團拜會，加大力道推進。王文翠回應，唐榮公司內部若未達共識，不會有完成的方案可送，短期內文化局持續規畫辦理活動，是保溫作用。