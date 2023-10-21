不分國界將長輩視如己出 越南籍照服員杜氏芳獲獎

為表揚屏東優秀長照人員及長青敬老楷模，縣府於今在縣立體育館舉辦頒獎典禮，此次有36名來自不同領域的長照工作人員，及5表現優異機構獲獎，還有2家優等、23家甲等老福機構，及27名長青楷模、25名敬老楷模、2績優老人團體受表揚，由縣長周春米親自授獎，並預告未來將跨局處辦理長照通識教育，讓每個家庭都能安穩應對必經的生命課題。

「長照工作不容易，對相關人員致上無比敬意與謝意」，縣長周春米表示，縣府於2012年率全國之先成立二級機關「屏東縣長期照護管理中心」，今年3月再成立全國第一處的長照一級單位，穩定長照基礎，更全面照顧長輩。

他指出，面對超高齡社會的來臨，長照是每個家庭都必須面臨的生命課題，未來將結合長照處、社會處、文化處、衛生局執行一連串的長照通識教育，「長照可以是美學、文學」，更是社會必須學習的教育文化。