高雄新建50座公車候車亭、60座候車椅 便利銀髮族與輪椅族

高雄市交通局向中央爭取預算建置及汰換候車設施，今年完成50座候車亭及60座候車座椅建置，全市候車亭已突破1000座，交通局也同步完成民族路上「新莊高中」站、「高楠里」站等共4站8處的候車環境改善工程，包括設置無障礙斜坡道、串連整合路口行穿線及降低月台高度等，提供銀髮族及輪椅族更友善的乘車空間。

交通局說，為提供民眾遮陽避雨的候車空間，交通局盤點腹地充足的公車站，在今年建置完成50座候車亭，並針對空間不足的公車站點設置60座候車座椅。考量銀髮族的搭車需求，針對「榮總側門」站、「長庚復健大樓」站、「高醫(高雄醫學大學)」站等鄰近醫院的公車站候車亭，擴大建置全新候車亭，提升民眾就醫搭車的便利性。

交通局表示，配合今年輕軌二階工程，針對大順二、三路上沿線公車站位設施進行全面汰換，便利未來輕軌旅客轉乘公車使用。

交通局指出，為提供分隔島上公車站友善候車空間及良好通行動線，針對民族一路「新莊高中」、「福檳社區」、「高楠里」、「台灣時報」等4站，規劃增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，並擴大無障礙斜坡道寬度至90公分以上且符合坡度標準，並配合低地板公車降低月台高度及整合路口行穿線提供友善人行動線，以打造友善公車候車空間。