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呼應歷史軌跡 藍田公園將變身高雄最大鹽山主題遊戲區
高雄市政府積極推動公園改造，高雄楠梓區藍田公園將改造為高雄最大的鹽山主題遊戲區，呼應藍田社區的歷史軌跡。
高市工務局長楊欽富說，藍田公園位在高雄大學路及藍田路交叉口，面績3.5公頃，是居民休閒運動、親子活動的去處。藍田里開發很早，日治時期是下鹽田庄所在，這次藍田公園改造案經在地居民熱烈討論，決定朝鹽山主題發展。
改造中的藍田公園，規畫設計一座高雄最大鹽山主題遊戲塔，高達7公尺的遊戲空間，將導入各種攀爬、抓握、滑行等感官及體能設施，也打造鹽田意象的親水遊戲區，讓孩童夏日能徜徉在浪花狂歡中。另針對學齡孩童則規畫設置PUSH BIKE跑道、冒險王區、溜索區、多功能練習場，為幼齡孩童打造沙坑、鞦韆及鹽山小塔，營造分齡分區、豐富有趣的遊戲天堂。
工務局公園處表示，高市府結合公民參民，由使用者角度出發，推動遊戲場、公園大變身，藍田公園即舉辦3場說明會，並於今年5月開工，屆時園區內排水、公廁及植栽也將會一併改善，滿足大小朋友們一整天的放電需求。
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