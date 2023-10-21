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高市演唱會經濟爆發 黃牛已抓44人

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

演唱會經濟近年大爆發，賣票黃牛也猖獗，高雄市議員黃彥毓及何權峰昨質詢時關切高市府如何杜絕「黃牛」，文化局長王文翠說，市府已查獲44人加價轉售不法案件，以票面金額10倍為罰鍰計算，開罰6人，金額逾30萬，其餘38件將陸續開罰，籲市民透過正規管道購票，切勿以身試法。

高雄市去年起迎來演唱會，包括韓國女團blackpink、五月天、張惠妹接連登場，今年底尚有紅髮艾德、Cold Play將演出，歌迷期待萬分，不過議員黃彥毓、何權峰擔心演唱會帶來商機，也讓黃牛有機可乘。

何權峰說，高雄今年元月到8月共辦37場大型演唱會，吸引66萬歌迷，創造13億觀光產值，下半年有打狗祭、Cold Play演唱會，估計亦有60場演出，帶動觀光。高雄是演唱會經濟重鎮，那針對打擊賣票黃牛，市府有無具體作為？

文化局長王文翠答覆，高市府成立府級小組與警察局對接，至今查獲44件加價販售案，裁罰6件，金額逾30萬，但裁罰不是最終目的，要呼籲民眾不要買來路不明的票。

文化局也要求藝術經紀公司審酌此事，部分經紀公司允諾搭配實名制，共同打擊不肖黃牛。

文化局表示，現行「黃牛法案」針對兩項違規事實開罰，其一，超過票面金額或定價販售，將處以票面金額10至50倍罰緩，由地方政府文化局受理偵辦及裁罰。

另針對機器或其他不正行為搶票者，將處3年以下有期徒刑或併科300萬以下罰金，移請警方偵辦。

黃牛 演唱會 文化局

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