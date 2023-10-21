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高雄國中小234班體育班 防護員0人
高雄市教育局轄管的國中小學體育班共81校234班，卻連一個防護員都沒有，議員李雅靜昨質詢教育局，上會期允諾學校設防護員為何沒下文？孩子受傷就是一輩子的遺憾，教育局不該等閒視之，教育局表示，明年已編列1180萬預算，初期先設15人，未來會逐年增加預算及輔導人力。
議員李雅靜上會期要求高市體育班應設防護員，但不見下文，昨在教育部門質詢追蹤進度，她先問高市有多少體育班？教育局長謝文斌答70幾校，馬上被李洗臉，批不認真，體健科人員隨即翻閱資料補充說明解圍，指共81校234班，李續問將規畫多少防護員，教育局答15人，李雅靜當場火冒三丈。
李雅靜說，體育班學生平常不用練習嗎？練習不用防護嗎？她常告誡，事前的預防最重要，孩子受傷就是一輩子的遺憾，教育局顯然未重視。原本允諾每校都有一名防護員，卻只剩15個。
謝文斌解釋，上會期過後即呈報市府，已編列預算1180萬元。李雅靜耐不住火氣指出，全市編列15名防護員，相當於1人顧6校， 負荷大，預算不夠，就應擬計畫向國教署等單位爭取，不該毫無行動。謝文斌說，兩周內會先提計畫給議員。
家長陳正義說，學校體育班應普設防護員，幫孩子處理肌肉疲勞或受傷維護等問題，孩子的運動生涯才能長久。父母栽培運動員子弟並不簡單，這幾年他的孩子光是受傷推拿，一年10來萬元跑不掉，醫療費又漲價，負擔不小。
高市青年國中教師黃紘育平常協助帶籃球校隊，他說，孩子最怕的是開賽不久就受傷，一旦就醫會要求休息禁賽，學校球隊去年北上參賽，在家長資助下首度接觸運動防護員，對孩子不管是肌肉訓練或防護受傷，都提供助益，五天四夜花2萬多元，負擔不小，政府若能在體育班普設防護員，相信能延長學生的運動生涯。
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