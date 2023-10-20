明揚大火救助捐款累計1.46億 屏縣府今開專案審議會議

明揚國際科技公司發生大火爆炸將滿1個月，屏東縣府今針對「0922火災爆炸災害」專案捐款運用，今召開第一次會議審議，兌現縣長周春米承諾，增聘此案四名受災代表、律師、會計師加入委員會討論，初步擬定善款運用範圍包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助等，預期可協助罹難者家屬、傷者及其家屬476人。

社會處表示，明揚大火造成10死、109人受傷，考量受災民眾後續醫療、復健、經濟支持及重建等費用，及回應民眾愛心，屏縣府9月23日起救助金專戶設立「0922火災爆炸災害」專案捐款，累計至10月19日捐款有1萬1056筆、1億4600萬4493元，專案捐款至10月22日截止，委員會將待捐款結束結算總額後，近期內盡快再召開第二次臨時會議討論。

會議由副縣長黃國榮主持，會議一開始全體委員為罹難者默哀1分鐘。縣長周春米曾承諾邀受災家屬、律師、會計師加入委員會，此次會議辦理救助金專戶設置管理及運用規定修正案，增聘6名外聘委員，受益代表分別由罹難消防員家屬、受傷移工、罹難員工家屬及受傷員工各推舉一位，及律師、會計師各一位，移工部分也有通譯翻譯。

今會議決議專案捐款運用三大原則，第一，各級政府機關（構）依法應負的責任及費用不得以本專款支應。第二，本專款不影響罹難者家屬、傷者依法對第三人得請求或追訴的權利。第三，捐款百分之百用於罹難者遺屬、傷者及其家屬身上。

社會處表示，捐款用途包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助和其他罹難者家屬、傷者及其家屬經評估有需求的服務或費用等為主。受傷109人，為避免生活陷入困境，縣府從該專案先發放生活扶助金，曾住院者每人10萬元，經醫院診治未住院者2萬元，經委員會討論後予以追認。

社會處指出，為提供家屬及傷者最大協助，會議擬訂專案捐款運用計畫基凖草案，擬參照「衛生福利部辦理0402臺鐵408次列車事故案捐款運用計畫」，暫列罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女、嚴重外傷者子女教育資助金等四項。

社會處表示，傷者傷病程度認定，採外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）為認定標準，將由縣府衛生局協助傷者傷病程度認定，及早確認各級程度傷者人數，以利後續扶助金額度討論；社會處持續傷者各項服務需求評估，滾動式修正捐款用途。