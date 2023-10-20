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演唱會經濟大爆發黃牛跟著猖獗 高市查獲44案開罰6案

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄演唱會經濟持續加溫，市長陳其邁即在個人臉書預告明年紅髮艾德高雄演唱會，但議員黃彥毓、何權峰昨在議會關切，市府對於打擊賣票黃牛，有何具體作為。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書
高雄演唱會經濟持續加溫，市長陳其邁即在個人臉書預告明年紅髮艾德高雄演唱會，但議員黃彥毓、何權峰昨在議會關切，市府對於打擊賣票黃牛，有何具體作為。圖／翻攝自高市長陳其邁臉書

近年演唱會經濟大爆發，賣票黃牛也猖獗，高雄市議員黃彥毓及何權峰質詢時關切高雄市政府如何杜絕「黃牛」，文化局長王文翠表示，市府已查獲44人加價轉售不法案件，以票面金額10倍為罰鍰計算，開罰6人，金額逾30萬，其餘38件也將陸續開罰，籲市民透過正規管道購票，切勿以身試法。

高雄市去年起迎來演唱會經，包括韓國女團blackpink、五月天、伍佰、張惠妹接連重砲登場，今年底尚有Cold Paly將演出，歌迷期待萬分，不過議員黃彥毓、何權峰擔心演唱會帶來商機，也讓黃牛有機可乘，今在教育部門質詢，關切市府如何打擊黃牛？

何權峰表示，高雄今年元月到8月共辦37場大型演唱會，吸引66萬歌迷，創造13億觀光產值，下半年則有打狗祭及Cold Paly演唱會，估計亦有60場演出，同時帶動國旅觀光，但日前台北市議員曾詢問，對於傷及歌迷權益的賣票黃牛，有無裁罰，北市竟未裁罰任何一件？高雄是演唱會經濟重鎮，對於打擊賣票黃牛有無具體作為？

文化局長王文翠答覆，高市府已成立府級小組興警察局對接，至今東獲44件加價販售案，裁罰6件，金額逾30萬，但裁罰不是最終目的，重點是呼籲民眾不要買來路不明的票，文化局另也要求藝術經紀公司審酌此事，部分經紀公司允諾搭配實名制，共同打擊黃牛。

文化局位示，現行「黃牛法案」主要針對兩項違規事實開罰，其一，超過票面金額或定價販售，將處以票面金額10至50倍罰緩，由地方政府文化局受理偵辦及裁罰。另針對機器或其他不正行為搶票者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬以下罰金，會移請警方偵辦。

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