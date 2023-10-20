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影／金沙風獅文化季台灣餐車快閃 500個漢堡預約滿單

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮尋風享宴園遊會今天舉辦餐車快閃活動，金沙鎮長吳有家（右三）也偕同多位代表與鎮公所團隊到場參與。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮尋風享宴園遊會今天舉辦餐車快閃活動，金沙鎮長吳有家（右三）也偕同多位代表與鎮公所團隊到場參與。記者蔡家蓁／攝影

2023金沙鎮高粱老街風獅爺文化季明起一連兩天舉辦，活動相當多元有風獅爺紅龜粿、風獅爺帆布袋DIY、機關宣導及園遊會、晚會有藝人表演等。今日下午安排台灣知名餐車快閃活動，有「漢堡粉絲 & Burger Fans Food Truck」及「MINI Coffee House 行動咖啡館-行動咖啡車」等，吸引不少老饕到場排隊。

2023金沙鎮高粱老街風獅爺文化季，將於明天起一連兩天在沙美市區（沙美老街）舉辦，今天下午安排餐車快閃活動，金沙鎮長吳有家也偕同多位代表與鎮公所團隊到場參與，共同為活動做宣傳。

吳有家表示，「高粱、老街、風獅爺文化季」邁入第12年，原訂於10月7日及8日舉行，但受到「小犬」颱風來襲延期至明後兩天舉行，他也誠摯的歡迎鄉親與遊客到金沙來作客，一起體驗尋風與享受美食，吳有家特別介紹，這次來金門的餐車，很多都是台灣很知名的排隊美食，值得嚐鮮。

漢堡粉絲餐車老闆透露，這次來金門3天，開放500個漢堡讓民眾預購，目前已經滿單，全部都被訂滿，讓他們對金門民眾的熱情也印象深刻，他說，目前僅接受現場排隊購買，歡迎大家來品嚐他們拿走的漢堡美食。

來自台中的首爾號行動餐車業者也說，這次是首次跳島到金門，他透露，來金門一趟不容易，要先開餐車到高雄港讓餐車坐船來，來回將近6天的行程，活動原本僅兩天比較短，所以他加碼一天快閃；業者說，他是單親家庭自己帶著兒子生活，在疫情期間，收到許多人的幫忙，所以長期展開愛心「環島義煮」，這次也將愛心帶來金門，他將每天供應10份愛心餐，給需要幫助的鄉親朋友。

金沙鎮公所表示，尋風享宴園遊會匯集台、金人氣餐車和攤商計30組以上，也有傳統活動風獅爺主題手作以及風獅爺紅龜粿DIY、晚會藝人表演，親子二手市集等；明晚開幕晚會將邀請「超火新生代饒舌抒情歌手-OSN高爾宣」、「療癒系好聲音-吳淑敏」、「實力派唱將-邱振哲」、「聲林之王民間怪物-呂評逵Ozzy」到場演出。

　10月22日藝文展演，陣容包括：自造音樂musiqmaker、魔術師細菌哥哥、唐伶樂集、紫韻箏樂團、忠孝樂齡廣場舞、沙美社區社交舞、CANDY GIRLS以及親子二手市集尋寶。

金沙鎮尋風享宴園遊會今天舉辦餐車快閃活動，金沙鎮長吳有家也大口吃著漢堡賣力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮尋風享宴園遊會今天舉辦餐車快閃活動，金沙鎮長吳有家也大口吃著漢堡賣力推薦。記者蔡家蓁／攝影
「漢堡粉絲 & Burger Fans Food Truck」此次也跨海來金，吸引不少老饕到場排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
「漢堡粉絲 & Burger Fans Food Truck」此次也跨海來金，吸引不少老饕到場排隊嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的首爾號行動餐車業者說，他是單親家庭，先前收到許多人的幫忙，這次也將愛心帶來金門，他將每天供應10份愛心餐，給需要幫助的鄉親朋友。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的首爾號行動餐車業者說，他是單親家庭，先前收到許多人的幫忙，這次也將愛心帶來金門，他將每天供應10份愛心餐，給需要幫助的鄉親朋友。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的首爾號行動餐車業者也帶來各種韓國料理，吸引民眾排隊購買。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的首爾號行動餐車業者也帶來各種韓國料理，吸引民眾排隊購買。記者蔡家蓁／攝影
在南部相當知名的「漢堡粉絲 & Burger Fans Food Truck」此次也跨海來金，業者說原本開放500個漢堡讓民眾預購，目前都銷售一空。記者蔡家蓁／攝影
在南部相當知名的「漢堡粉絲 & Burger Fans Food Truck」此次也跨海來金，業者說原本開放500個漢堡讓民眾預購，目前都銷售一空。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺 金門 老街

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