新舊融合 屏東勝利星村遺構公園獲法國NDA設計雙金榮耀
2023法國NOVUM DESIGN AWARD大獎得獎作品近日揭曉，屏東勝利星村遺構公園解構歷史建築樣貌，置入藝術新意，創造城市亮點，在景觀設計及光環境獲得雙金殊榮，讓屏東再度耀眼國際。
文化處表示，打造全國首座遺構公園，繼2022年得勝區啟用，今年6月開放空翔區，保留無法修復的老建物，透過不同的藝術手法與創意元素，將原有空間遺留下的舊瓦片、馬賽克地磚、窗花、紗窗、浴缸等老物件再利用，透過光、影的呈現，舊與新融合呼應，為歷史場域賦予嶄新的詮釋與美感。
文化處表示，屏東勝利星村與遺構公園的整合，形成屏東市區最具人氣的商圈與文化觀光景點，既保留歷史的痕跡，也注入城市質感美學，同時滿足現代城市發展的需求，除了2023美國繆思設計大獎，更榮獲法國NDA設計獎城市規畫與景觀設計、燈光設計2項金獎的肯定。
文化處說，法國NDA設計獎在2019年首度舉辦，對全球優秀設計者開放嶄新競技舞台。依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格評分標準，向全世界徵集具領先設計理念、與卓越品質作品，徵件項目分為10個不同類別設計領域，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。
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