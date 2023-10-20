漠視選手表現？台中亞運金牌選手100萬高雄打3折 藍營批落漆

高雄市議員鍾易仲昨質詢指出，中華隊在杭州亞運大放異彩，各縣市無不主動宣傳自家選手，但高市在亞運期間竟連一篇新聞稿都沒有，對選手冷漠。此外，台中把亞運金牌獎金提高到100萬，高雄金牌僅30萬，還要選手2個月內來申請，否則視同放棄，實在太過離譜。高市運動發展局表示，會持續運用多元管道行銷高雄奪牌選手，獎金也會專案簽報，並在一個月內主動處理。

鍾易仲指亞運是僅次於奧運的體育盛事，高雄號稱體育大城，這次共37名選手為國爭光，且滑輪溜冰的陳彥成、趙祖政奪金牌，電子競技蘇嘉祥鍍銀、桌球莊智淵及彭王維拿銅牌，但運發局官網竟無任何高雄亞運選手新聞，市府官網亞運期間共發130則新聞稿，亞運新聞也掛蛋，顯然漠視選手的傑出表現。

鍾易仲更批，台中將亞運金牌將金從15萬調至100萬元，銀牌50萬、銅牌30萬，非常「阿莎力」。高雄卻維持金牌30萬，等於台中的銅牌，讓人抱不平，更落漆的是，台中亞運結速就主動簽發獎金，高市只張貼公告要選手2個月內申請，否則視同放棄，官僚作法太不尊重選手。

高市運發表示，杭州亞運舉辦期間，運發局隨時關注及掌握高市選手賽況，主動透過社群臉書分享奪牌資訊，10月6日至7日也在苓雅運動中心架設300吋大螢幕直播即時賽況，舉辦直播派對邀市民為台灣選手加油。今年全運會授旗也邀請亞運女子壘球銅牌選手擔任授旗代表，並表揚奪牌選手。

運發局強調，對績優選手除有每月訓練補助金，也啟動運動發展基金媒合企業設置登峰計畫，挹注培訓經費，今年共有100名選手，核發超過900萬元。此外也與正修科大合作導入運動科學、輔助選手訓練近500萬元；與高雄醫學大學與小港醫院合作推動完善運動醫療及傷害防護近400萬元。