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影／金門航空站空難演習 200多人參演場面盛大逼真

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
演習時間剛好遇到金門航空站的飛機起降高峰，形成場內場外都超忙碌的難得景象。記者蔡家蓁／攝影
演習時間剛好遇到金門航空站的飛機起降高峰，形成場內場外都超忙碌的難得景象。記者蔡家蓁／攝影

金門對外的主要交通以空運為主，目前每日往返全台各縣市共有6條航線、70架次，金門航空站今天下午就舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，邀集金門22個公、民間單位，參演人數約200人的模擬演練，場面相當逼真，由於演習時間剛好也遇到飛機起降的高峰，形成場內場外都超忙碌的難得景象。

金門航空站將空難災害防救演習視為每年度的重大活動項目，今天的空難災害防救演習由各駐站單位參演，包括民航局航站管理組長黃武強、民航局航站管理組副組長李東陽、民航局技正王浦昱、金門縣衛生局長蔡建鑫、金門航空站主任洪念慈等人都到場參與。

原本演習是14點30分展開，但因為播放設備意外故障，導致整場演習延誤了將近1小時，有航站人員說，可能下次演習前要先拜乖乖，才能確保一切順利。

據了解，今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，機腹著地並冒煙起火燃燒，除以高司作業影片呈現整體演習過程外，另於軍用停機坪辦理實兵演練，演習重點為消防搶救及醫療救護，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

在演習結束後，黃武強也相當肯定參與人員的認真用心，他說此次參演單位有22個、人數約200多人，消防各式車輛24輛，看到大家都演習的嫻熟度，感覺得到今天的演習相當成功。

洪念慈表示，此次空難災害防救演習目的在於檢驗金門航空站與金門縣政府、金門防衛指揮部及其他各單位所建立之災情通報機制，指揮系統及緊急應變能力是否適切有效，並落實改進，充分發揮救災功能，強化各單位間的橫向聯繫，串連起更多的救災能量投入，且藉由本年度的空難演習，使各參演單位間建立起完整的資訊、資源共享架構，整合地區消救人力與資源，希望在有條不紊的指揮系統下，充分發揮救災功能，使災害降至最低，迅速恢復機場運作。

民航局航站管理組長黃武強在講評時肯定各單位演練純熟逼真，整個過程流暢。記者蔡家蓁／攝影
民航局航站管理組長黃武強在講評時肯定各單位演練純熟逼真，整個過程流暢。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行機場內日間空難災害防救演習，現場演習過程逼真。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行機場內日間空難災害防救演習，現場演習過程逼真。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天下午就舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，邀集金門22個公、民間單位，參演人數約200人的模擬演練，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天下午就舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，邀集金門22個公、民間單位，參演人數約200人的模擬演練，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行機場內日間空難災害防救演習，金防部出動阿兵哥參演，協助搬運傷患。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行機場內日間空難災害防救演習，金防部出動阿兵哥參演，協助搬運傷患。記者蔡家蓁／攝影
今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，參演人員相當敬業，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影
今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，參演人員相當敬業，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，醫護人員模擬安撫傷患。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站今天舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，醫護人員模擬安撫傷患。記者蔡家蓁／攝影

演習 金門 空難 民航局

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