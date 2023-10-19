影／金門航空站空難演習 200多人參演場面盛大逼真

金門對外的主要交通以空運為主，目前每日往返全台各縣市共有6條航線、70架次，金門航空站今天下午就舉行一場「機場內日間空難災害防救演習」，邀集金門22個公、民間單位，參演人數約200人的模擬演練，場面相當逼真，由於演習時間剛好也遇到飛機起降的高峰，形成場內場外都超忙碌的難得景象。

金門航空站將空難災害防救演習視為每年度的重大活動項目，今天的空難災害防救演習由各駐站單位參演，包括民航局航站管理組長黃武強、民航局航站管理組副組長李東陽、民航局技正王浦昱、金門縣衛生局長蔡建鑫、金門航空站主任洪念慈等人都到場參與。

原本演習是14點30分展開，但因為播放設備意外故障，導致整場演習延誤了將近1小時，有航站人員說，可能下次演習前要先拜乖乖，才能確保一切順利。

據了解，今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，機腹著地並冒煙起火燃燒，除以高司作業影片呈現整體演習過程外，另於軍用停機坪辦理實兵演練，演習重點為消防搶救及醫療救護，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

在演習結束後，黃武強也相當肯定參與人員的認真用心，他說此次參演單位有22個、人數約200多人，消防各式車輛24輛，看到大家都演習的嫻熟度，感覺得到今天的演習相當成功。