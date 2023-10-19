高市府與日本藝術家阿部乳坊合作 「旅途之海」特展5作品進駐彌陀漁港

高雄市政府海洋局與日本藝術家阿部乳坊合作，以「旅途之海 sea of travelers」為題，在彌陀漁港展出5件知名藝術作品，展期自10月20日至11月25日，希望透過藝術妝點海岸空間，吸引更多遊客體驗高雄的漁港之美。

海洋局長張漢雄說，彌陀漁港曾獲多項評鑑獎項肯定，以絕美夕陽聞名，是許多喜愛觀賞海景的民眾必走訪景點之一，為推廣高雄漁產與漁鄉文化，這次特別邀請日本藝術家阿部乳坊以「旅途之海」為主題，將5件旅遊觀光意象的藝術品，展示在彌陀漁港的堤防步道、水中廊道及親水沙灘等場域。

張漢雄表示，每年11月起高雄海線的漁鄉將會接連舉辦一系列的漁產美食推廣活動，市長陳其邁非常重視這些沿海港區的觀光發展，期待「旅途之海」特展，帶動更多遊客來到海線漁鄉品嘗海鮮美食、欣賞藝術品。

海洋局說，這次「旅途之海」展覽期間從10月20日起至11月25 日，展出作品「永恆旅者」陳列在水中廊道，形象為一位帶著飛鳥的旅者，用手指遠方預告旅程即將展開。