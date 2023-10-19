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返鄉青農成最年輕美濃米王 老米王相約拚全國米王

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
全國稻米達人亞軍的曾毅平（左）與巫璋貴（右）相差40歲，卻一起為美濃米爭光。記者蔡世偉／攝影
全國稻米達人亞軍的曾毅平（左）與巫璋貴（右）相差40歲，卻一起為美濃米爭光。記者蔡世偉／攝影

高雄美濃青農曾毅平與老農巫璋貴今年全國稻米達人冠軍賽成績分別拿下亞軍、優選，美濃農會今天特別在美濃舉行慶功宴。獲獎無數的76歲老農巫璋貴，提起身旁小他40歲的後起之秀滿滿欣慰，還開玩笑說自己該退休了，是該「世代交替」了。

高雄市美濃區近年來靠著高雄147號品種稻米，在全國稻米達人冠軍賽屢創佳績，今年36歲的返鄉青農曾毅平，首度參賽就從全國822位農友中脫穎而出，拿下亞軍的好成績，這也讓一旁也獲得優選的「士官長」老農巫璋貴讚不絕口，認為是該世代交替了，更開玩笑說：「我都76歲，該退休了。」

雖然自己嘴巴說著想退休，但巫璋貴畢竟曾經代表美濃出賽，在109年獲得亞軍，坦言對於冠軍寶座仍有期待。但巫璋貴更開心的是美濃好米後繼有人，不忘與曾毅平相約明年一起再拚冠軍。

宛如忘年之交的兩人惺惺相惜，曾毅平表示，包含巫璋貴在內，很多老農都是他的前輩，在這些人身上可以吸取許多寶貴經驗。自己除了想要拿下全國稻米達人王座外，更想讓美濃稻農升級。

本身是學商出身的曾毅平，認為現在「小農」盛行不利於台灣農業發展，得升級成「農企」農民才會有更好的收入。不過他也坦言這條路還很長，要投入的資金也不少，只能一步一步來。

美濃 稻米 青農

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