監院指訂票系統釀詐騙應改進 連江縣府提改善作為

監委對「台馬之星」訂位系統衍生詐騙案要連江縣府檢討改進。縣府說，新票務系統今年6月上線且運作順利，8月起後台人員電腦進行加密，詐團無法取得旅客訂票與對應個資。

監察委員范巽綠與林郁容今天說，連江縣府在民國110年12月發現台馬之星訂位系統遭放置後門程式，卻未儘速排除及處置，直到今年2月訂位系統個資外洩，導致民眾遭詐騙；連江縣政府未能督導排除訂位系統漏洞或更新系統，有失主管機關責任，應檢討改進。

監委說，直到今年3月，連江縣政府才要求廠商參與新系統開放訂位，但廠商新華航業因契約在同年5月底屆期，無意願配合。連江縣府放任新華航業以人工電話、電子郵件與封閉式群組等方式訂票，造成民眾訂票困難、滋生民怨，顯有違反契約及影響旅客訂票權益。

連江縣府交通旅遊局長劉性謙告訴中央社記者，針對監委指出缺失都會改進。新票務系統已在今年6月上線，歷經中秋節與國慶日等訂票高峰都順利運作。另外，為了杜絕詐騙問題，8月起民眾已不需留手機號碼，僅以Email接收確認信，票務系統後台人員電腦也都進行加密，詐騙集團已無法取得旅客新的訂票資料與對應個資。

劉性謙表示，就警察局掌握資料，民眾遭詐金額約新台幣80餘萬元。縣府已委請律師為民眾提供法律諮詢服務，同時要求系統商繳交資安保證金，以應對民眾提告刑事並經法院判決確定的結果，縣府已留有相應資金可為因應，不必另動用預算，也保障民眾權益。

民進黨連江縣黨部主委李問認為，馬祖今年初先發生無法上網訂船票問題，接著又有個資外流，屢傳鄉親旅客被詐騙；再來是莒光貨船船期多次不穩，嚴重影響民生物資運送。馬祖交通屢次被媒體負面報導，已嚴重破壞馬祖觀光形象、導致旅客流失。