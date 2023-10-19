快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

監院指訂票系統釀詐騙應改進 連江縣府提改善作為

中央社／ 連江縣19日電

監委對「台馬之星」訂位系統衍生詐騙案要連江縣府檢討改進。縣府說，新票務系統今年6月上線且運作順利，8月起後台人員電腦進行加密，詐團無法取得旅客訂票與對應個資。

監察委員范巽綠與林郁容今天說，連江縣府在民國110年12月發現台馬之星訂位系統遭放置後門程式，卻未儘速排除及處置，直到今年2月訂位系統個資外洩，導致民眾遭詐騙；連江縣政府未能督導排除訂位系統漏洞或更新系統，有失主管機關責任，應檢討改進。

監委說，直到今年3月，連江縣政府才要求廠商參與新系統開放訂位，但廠商新華航業因契約在同年5月底屆期，無意願配合。連江縣府放任新華航業以人工電話、電子郵件與封閉式群組等方式訂票，造成民眾訂票困難、滋生民怨，顯有違反契約及影響旅客訂票權益。

連江縣府交通旅遊局長劉性謙告訴中央社記者，針對監委指出缺失都會改進。新票務系統已在今年6月上線，歷經中秋節與國慶日等訂票高峰都順利運作。另外，為了杜絕詐騙問題，8月起民眾已不需留手機號碼，僅以Email接收確認信，票務系統後台人員電腦也都進行加密，詐騙集團已無法取得旅客新的訂票資料與對應個資。

劉性謙表示，就警察局掌握資料，民眾遭詐金額約新台幣80餘萬元。縣府已委請律師為民眾提供法律諮詢服務，同時要求系統商繳交資安保證金，以應對民眾提告刑事並經法院判決確定的結果，縣府已留有相應資金可為因應，不必另動用預算，也保障民眾權益。

民進黨連江縣黨部主委李問認為，馬祖今年初先發生無法上網訂船票問題，接著又有個資外流，屢傳鄉親旅客被詐騙；再來是莒光貨船船期多次不穩，嚴重影響民生物資運送。馬祖交通屢次被媒體負面報導，已嚴重破壞馬祖觀光形象、導致旅客流失。

馬祖 詐騙集團

延伸閱讀

影／陸船越界走私動物內臟 馬祖海巡逮3船員

芬園鄉行政園區長期荒廢 監院糾正彰化縣政府

議員批個資滿天飛家長電話接不完 教育局加強資安管理

馬祖海巡查到陸船走私畜產品 疑來自疫區、總重106公噸

相關新聞

7寶媽「林叨囝仔」遭指有3童在家自學惹議 高市教育局回應了

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」頻傳爭議，母親餵小孩吃生山羌肝臟，還疑似非法導購氣喘噴霧劑，林叨家有...

高市永久屋修繕補助 營建署同意追加名額

高雄市今年「永久屋修繕補助」分配到的修繕名額僅有56戶，高雄市都發局統計此次共申請88案，向營建署爭取後，營建署同意追加...

返鄉青農成最年輕美濃米王 老米王相約拚全國米王

高雄美濃青農曾毅平與老農巫璋貴今年全國稻米達人冠軍賽成績分別拿下亞軍、優選，美濃農會今天特別在美濃舉行慶功宴。獲獎無數的...

屏東偏鄉學童走訪傳統、獨立書店 感受閱讀的力量

來趟書店奇幻之旅！ 屏東縣林邊鄉仁和國小三年級30多名學童，今走訪屏東縣僅存明年初邁入40年傳統書店屏東文化城，接著到獨...

金馬澎3立委爭取 離島軍聘雇人員地域加給調升2150元

金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜3人，昨天一同主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總...

延續金門坑道音樂節 昇恆昌金湖音樂節28日接棒登場

2023年金門坑道音樂節即將於本周登場，為延續音樂帶來的美好，昇恆昌首度結合坑道音樂節，將於本月28日在金湖廣場舉辦「金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。