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高市永久屋修繕補助 營建署同意追加名額

中央社／ 高雄19日電
高雄市2023年「永久屋修繕補助」分配到的修繕名額僅56戶，民進黨籍立委邱議瑩（右3）8月底曾邀請相關單位向居民宣導修繕補助政策，並爭取讓大家都能夠申請，以滿足修繕需求。（民進黨立委邱議瑩服務處提供）中央社
高雄市2023年「永久屋修繕補助」分配到的修繕名額僅56戶，民進黨籍立委邱議瑩（右3）8月底曾邀請相關單位向居民宣導修繕補助政策，並爭取讓大家都能夠申請，以滿足修繕需求。（民進黨立委邱議瑩服務處提供）中央社

高雄市今年「永久屋修繕補助」分配到的修繕名額僅有56戶，高雄市都發局統計此次共申請88案，向營建署爭取後，營建署同意追加名額，讓今年提交修繕補助申請者，都能得到修繕補助。

內政部營建署今年修訂永久屋修繕補助作業要點，編列預算讓非原民住戶永久屋可申請每戶新台幣10萬元修繕補助，高雄市政府公告從8月18日起至9月16日止受理今年的「永久屋修繕補助」。

民進黨立委邱議瑩服務處今天發布新聞稿表示，邱議瑩8月底時曾邀請各相關單位在杉林大愛園區活動中心，向居民宣導新的修繕補助政策。該計畫為4年期，今年高雄市分配到的修繕名額僅有56戶。

邱議瑩認為，分配到的修繕名額遠遠不足總體需求，若修繕申請人數超過名額則需抽籤方式辦理，她建議不要抽籤，讓大家都能夠申請，以滿足修繕需求。

新聞稿指出，經高雄市政府都發局統計，此次共申請88案，在向營建署爭取後，營建署同意追加名額，已全數滿足，因此不需要再抽籤，讓所有今年有提交修繕補助申請的永久屋居民，都能得到修繕補助。

高雄市 邱議瑩

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