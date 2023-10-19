高市開辦10處銀髮健身房 引進智能設備專屬個人磁扣
高市府社會局引進智能運動健康設備，開辦10處銀髮健身房，提供就近運動休閒健身空間；透過每週規律課程及專屬個人磁扣紀錄，讓長輩隨身體狀況變化，循序調整個人化運動處方。
高雄市政府副秘書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、高雄市鳳山區205社區發展協會理事長許德發等人，今天在五甲社會福利服務館舉行啟用儀式；現場邀請國立高雄科技大學教練謝光中，帶領據點長輩一起做健康活力操，展現不老活力與熱情，歡慶健身房正式啟用。
陳盈秀致詞表示，為鼓勵社區長輩正確且持續運動，強化肌力提升健康活力，社會局於10處銀髮服務場域引進智能健身運動設備，提供長輩就近運動空間；透過每週規律課程及專屬個人磁扣紀錄，讓長輩隨身體狀況變化，循序漸進調整，以提供精準個人化運動處方；此外，也導入團體課程運動，採用徒手、彈力帶等多元媒介，建立長輩良好運動習慣，越活越健康。
社會局表示，來銀髮健身房運動同時可增強日常生活所需動作，不僅能大幅提升訓練效率，還可以記錄長輩運動成果，後續可進一步分析長輩運動前後數據變化，瞭解在地老化現況，未來將視需求培訓據點志工，鼓勵更多老人家走出家門，健康老年生活。
啟用儀式上也播放「打造銀髮健身房．高雄長輩雄勇健」短片，短片內容為實地到據點拍攝，記錄社區長輩在據點使用設備運動心情分享；長輩們雀躍表示，因為持續且固定使用機台訓練，改善長期肩頸痠痛問題，也希望能藉此鼓勵更多朋友們顧健康，來社區一起運動。
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