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金馬澎3立委爭取 離島軍聘雇人員地域加給調升2150元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍（左一）、馬祖立委陳雪生（右二）及澎湖立委楊曜（左二）3人昨天主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總處人事長蘇俊榮終於鬆口中央願意朝增加軍中約聘雇人員地域加給每月2150元的目標來努力。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍（左一）、馬祖立委陳雪生（右二）及澎湖立委楊曜（左二）3人昨天主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總處人事長蘇俊榮終於鬆口中央願意朝增加軍中約聘雇人員地域加給每月2150元的目標來努力。圖／立委陳玉珍辦公室提供

金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜3人，昨天一同主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總處人事長蘇俊榮鬆口釋出善意，中央願意朝增加軍中約聘雇人員地域加給每月2150元的目標來努力，陳玉珍說，調升軍中約聘雇人員的地域加給，一方面是追求公平正義，合理化待遇，另方面是鼓勵外離島軍聘雇人員能長留久任，期盼行政院能儘速核定，維護軍聘人員權益。

有關爭取調升外離島國軍聘雇人員地域加給，陳玉珍與其他兩位離島立委，今年4月及8月分別已召開過兩次協商會議，三位離島立委均認為，地域加給係因應離島物價較臺灣本島高昂而制定，職務上並無高低、貴賤之區別。基於公平正義，軍公教聘雇人員應一致性核發，要求人事總處應積極正視這個問題。而國防部在協調會議中也一再說明，整個調升案的預算規模約為1400餘萬元，由國防部人事經費內勻支沒有問題。

昨天陳玉珍再與陳雪生、楊曜二位離島立委一起找人事長蘇俊榮開會研商，會中也分別提出3項調升方案，最終選擇第二項方案，也就是軍中約聘雇人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給。按該方案計算，軍中約聘雇人員的地域加給可望由現行的5150元，調升為7300元，增加2150元，調幅為41.7％。

陳玉珍表示，未來本案若核定通過後，金門地區受益人數為83人，藉以提振在軍旅中服務的約聘雇人員他們的工作士氣，也讓他們在金門服務工作有合理化的待遇。

陳玉珍 金門 國防部 2024高屏離島立委 陳雪生 楊曜

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