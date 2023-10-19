金馬澎3立委爭取 離島軍聘雇人員地域加給調升2150元

金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜3人，昨天一同主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總處人事長蘇俊榮鬆口釋出善意，中央願意朝增加軍中約聘雇人員地域加給每月2150元的目標來努力，陳玉珍說，調升軍中約聘雇人員的地域加給，一方面是追求公平正義，合理化待遇，另方面是鼓勵外離島軍聘雇人員能長留久任，期盼行政院能儘速核定，維護軍聘人員權益。

有關爭取調升外離島國軍聘雇人員地域加給，陳玉珍與其他兩位離島立委，今年4月及8月分別已召開過兩次協商會議，三位離島立委均認為，地域加給係因應離島物價較臺灣本島高昂而制定，職務上並無高低、貴賤之區別。基於公平正義，軍公教聘雇人員應一致性核發，要求人事總處應積極正視這個問題。而國防部在協調會議中也一再說明，整個調升案的預算規模約為1400餘萬元，由國防部人事經費內勻支沒有問題。

昨天陳玉珍再與陳雪生、楊曜二位離島立委一起找人事長蘇俊榮開會研商，會中也分別提出3項調升方案，最終選擇第二項方案，也就是軍中約聘雇人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給。按該方案計算，軍中約聘雇人員的地域加給可望由現行的5150元，調升為7300元，增加2150元，調幅為41.7％。

陳玉珍表示，未來本案若核定通過後，金門地區受益人數為83人，藉以提振在軍旅中服務的約聘雇人員他們的工作士氣，也讓他們在金門服務工作有合理化的待遇。