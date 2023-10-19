全台首座！都會區原住民日照中心高雄啟用 母語溝通照顧失能長者
全台首間都會區原住民日照中心「原力亞望沙龍日照中心」，今在高雄市前鎮區舉行揭牌儀式，可服務60位失能及失智者長照使用，除優先提供都會區原住民長照服務外，中心內一半員工都具原住民藉，以母語溝通，落實照顧原住民朋友。
高雄市長陳其邁今主持揭牌儀式，原住民載歌載舞為他戴上情人袋，他表示，高雄市55歲以上的原住民朋友約有6500位，他們也有日照需求，原民文化及習俗要充分尊重，尤其長輩有時候講話會比較不方便，年紀又大，所以還是要有他們熟悉的族語來做溝通，所以我們也客製化，在我們的都會區裡面能夠提供我們長輩最好的照顧。
陳其邁並表示，高雄市並在茂林山區設有日照中心，桃源跟那瑪夏現在也正在興建中，除了今天揭牌的「原力亞望沙龍日照中心」位於都會區外，高雄市也有三個原住民的部落比較多的地方，即將陸續提供長照服務，讓高雄在地養老的政策可以落實。
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