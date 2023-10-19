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左營萬年季遭批荒腔走板如「日本祭典」　陳其邁： 我們會檢討

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市府今年所辦的左營萬年季活動，遭批荒腔走板，失去在地特色。圖／高市府提供
高市府今年所辦的左營萬年季活動，遭批荒腔走板，失去在地特色。圖／高市府提供

高雄市府在10月7日至9日舉辦左營萬年季，卻被批評「荒腔走板」，讓最具特色的「迓火獅」，變得像日本神社祭典。高雄市長陳其邁今表示，「我們會檢討，做不好的地方要虛心接受檢討。」

國民黨籍高市議員李眉蓁表示，高市府今年舉辦的高雄萬年季失去地方特色， 840萬元委外的萬年季「火獅」，本來是左營宮廟的主要象徵，卻以仿日本風格呈現，讓迓火獅變得像日本神社祭典、荒腔走板，有網友痛批「引進日本的廟會文化，那我們是日本廟會？」認為活動本質被外國文化取代，非常誇張。

陳其邁今表示，萬年季已經辦了好幾年，他有觀察到人數越辦越少，當然在每次活動裡都要有不斷新的創意，但是在活動的一些規劃上，當然有檢討的一些空間。

陳其邁說，萬年季不僅是左營在地的活動，當然也是城市行銷，能夠吸引更多的遊客到左營這個地方，不管是蓮池潭或在地的眷村文化，甚至是宮廟，因為在蓮池潭旁邊有非常多的宮廟，希望能夠傳統又創新，不斷讓這個活動能夠推陳出新來行銷高雄，做不好的地方要虛心接受檢討。

今年左營萬年季活動遭批失去特色，高雄市長陳其邁表示會虛心檢討。記者吳慧芬／攝影
今年左營萬年季活動遭批失去特色，高雄市長陳其邁表示會虛心檢討。記者吳慧芬／攝影

日本 陳其邁

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