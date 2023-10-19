左營萬年季遭批荒腔走板如「日本祭典」　陳其邁： 我們會檢討

高雄市府在10月7日至9日舉辦左營萬年季，卻被批評「荒腔走板」，讓最具特色的「迓火獅」，變得像日本神社祭典。高雄市長陳其邁今表示，「我們會檢討，做不好的地方要虛心接受檢討。」

國民黨籍高市議員李眉蓁表示，高市府今年舉辦的高雄萬年季失去地方特色， 840萬元委外的萬年季「火獅」，本來是左營宮廟的主要象徵，卻以仿日本風格呈現，讓迓火獅變得像日本神社祭典、荒腔走板，有網友痛批「引進日本的廟會文化，那我們是日本廟會？」認為活動本質被外國文化取代，非常誇張。

陳其邁今表示，萬年季已經辦了好幾年，他有觀察到人數越辦越少，當然在每次活動裡都要有不斷新的創意，但是在活動的一些規劃上，當然有檢討的一些空間。