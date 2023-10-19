高雄首座果菜市場質譜儀實驗室啟用 為食安把關添利器

高雄市鳳山果菜市場全年蔬果交易量達6萬3504公噸，占全市交易量4分之1，為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，保障消費者食用安全，農業部偕高雄市政府輔導建置「液相層析質譜儀實驗室」，以先進設備嚴格把關進場的農產品。

鳳山果菜市場「液相層析質譜儀實驗室」今由農糧署副署長姚志旺、高市副市長羅達生及多位民代共同揭幕，羅達生表示，「液相層析質譜儀實驗室」可達到蔬果先檢驗再上市的目標，期許未來納入其他市場的檢驗工作，除檢測果菜市場進場農產品農藥殘留量外，也擴大滿足產地、學校營養午餐、團膳採購單位的檢驗需求，讓市民吃得安心、健康。

高雄市農業局表示，各果菜批發市場都採用「生化法」檢驗殘留農藥，雖能快速檢測是否超標，但僅能檢測部分農藥品項、無法定性定量且精準度低，易出現檢驗偽陽性結果，為改善此缺點，農業局輔導鳳山果菜市場導入中央推行的「質譜快檢技術」，1件約花10至15分鐘就能檢出，檢驗時間縮短，且可快速檢出200項常用農藥，精準得知超標農藥品項及殘留數值，及時在拍賣前攔截銷毀，阻止上市。

高雄首座果菜市場的「液相層析質譜儀實驗室」由市府編列1200萬元，向農業部爭取500萬元，歷時2年建置完成，今年9月取得農業部農業藥物試驗所頒發認可證書，大幅提升檢驗準確率。