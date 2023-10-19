影／7寶林叨媽繼讓孩子吃山羌肉遭罰 陳其邁下令再查孩子未上學

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」昨被網友挖出帶孩子上山割山羌肝臟餵孩子吃，昨被高市社會局依違反兒少法，處林叨爸與林叨媽各上12個小時的親職教育，今再被網友踢爆林叨媽未持有醫材許可證，非法導購氣喘噴霧劑，高雄市長陳其邁今表示，已令衛生局調查，另對林叨家有多名孩子在家自學，陳其邁說，「該上課就上課」，社會局與教育局正在處理。

記者今致電林叨爸、獸醫林時民對陳其邁下令調查看法？林時民說「不好意思，我在工作。」隨即掛斷電話。

有網友在臉書社團《爆料公社二社》發文爆料，指育有7個孩子的林叨媽，在臉書開設「林叨囝仔The Lins'Kids」帳號，主張孩子自學，丈夫開獸醫院，卻在2年前曾帶孩子到山林，隨行獵人獵殺小山羌後取出肝臟，林叨媽接過後生吞，再餵孩子吃，說「很美味、像生魚片」，過程被拍成影片發布在她的社群平台，事後文章已被刪除。

讓孩子目睹血腥殺山羌與生食肝臟一事，高市社會局表示，昨已依違反兒少法，處林叨爸與林叨媽需各上12個小時親職教育，現再有網友爆料林叨媽曾在粉專稱孩子氣喘發作，使用吸入藥劑後不再咳，網友追問噴霧藥劑可否團購，被回「私訊官方的line」。

有網友爆料，林叨媽未持有醫材許可證，卻導購氣喘噴劑，孩子生病該帶去看醫生，而不是忙著做業配賺錢。依醫療器材管理法，廠商應在登記處販賣或供應醫療器材，違反最高可處100萬罰鍰。這篇爭議團購文現也已被刪除。

陳其邁上午參加原住民日照中心啟用典禮時，被問到林叨媽一事，他說，「有任何檢舉，我們依法查處，（導購氣喘噴劑）相關違反法令情形，衛生局正在調查。」