快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／7寶林叨媽繼讓孩子吃山羌肉遭罰 陳其邁下令再查孩子未上學

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝臉書「林叨囝仔 The Lins' Kids」
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝臉書「林叨囝仔 The Lins' Kids」

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」昨被網友挖出帶孩子上山割山羌肝臟餵孩子吃，昨被高市社會局依違反兒少法，處林叨爸與林叨媽各上12個小時的親職教育，今再被網友踢爆林叨媽未持有醫材許可證，非法導購氣喘噴霧劑，高雄市長陳其邁今表示，已令衛生局調查，另對林叨家有多名孩子在家自學，陳其邁說，「該上課就上課」，社會局與教育局正在處理。

記者今致電林叨爸、獸醫林時民對陳其邁下令調查看法？林時民說「不好意思，我在工作。」隨即掛斷電話。

有網友在臉書社團《爆料公社二社》發文爆料，指育有7個孩子的林叨媽，在臉書開設「林叨囝仔The Lins'Kids」帳號，主張孩子自學，丈夫開獸醫院，卻在2年前曾帶孩子到山林，隨行獵人獵殺小山羌後取出肝臟，林叨媽接過後生吞，再餵孩子吃，說「很美味、像生魚片」，過程被拍成影片發布在她的社群平台，事後文章已被刪除。

讓孩子目睹血腥殺山羌與生食肝臟一事，高市社會局表示，昨已依違反兒少法，處林叨爸與林叨媽需各上12個小時親職教育，現再有網友爆料林叨媽曾在粉專稱孩子氣喘發作，使用吸入藥劑後不再咳，網友追問噴霧藥劑可否團購，被回「私訊官方的line」。

有網友爆料，林叨媽未持有醫材許可證，卻導購氣喘噴劑，孩子生病該帶去看醫生，而不是忙著做業配賺錢。依醫療器材管理法，廠商應在登記處販賣或供應醫療器材，違反最高可處100萬罰鍰。這篇爭議團購文現也已被刪除。

陳其邁上午參加原住民日照中心啟用典禮時，被問到林叨媽一事，他說，「有任何檢舉，我們依法查處，（導購氣喘噴劑）相關違反法令情形，衛生局正在調查。」

陳其邁並指，「其他還是以小朋友權利做最大考量，假如小朋友照顧上有不好的地方，該上課上課，該調整調整，社會局跟教育局正在處理協調。」

林叨媽被質疑利用孩子氣喘，非法導購氣喘噴霧劑。圖／翻攝自林叨囝仔臉書
林叨媽被質疑利用孩子氣喘，非法導購氣喘噴霧劑。圖／翻攝自林叨囝仔臉書
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝爆料公社二社
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝爆料公社二社
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社
「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社

陳其邁 爆料公社

延伸閱讀

台積電不進駐龍潭 陳其邁低調爭取加碼投資高雄

影／台積電放棄龍科三期 陳其邁：機會是留給準備好的人

藍要開放式民主初選 陳其邁：民進黨曾辦結果用2字形容

蔣萬安、陳其邁時尚照 網毒舌：偶劇男主vs新崛江潮伯

相關新聞

金門縣擬取消人瑞年金 改發2萬現金2瓶玉璽酒

金門縣長陳福海昨訪縣內百歲人瑞，透露明年縣內人瑞老人年金將有重大改革，從每月領7千元年金，改為發2萬現金和2瓶價值至少3...

高雄首座果菜市場質譜儀實驗室啟用 為食安把關添利器

高雄市鳳山果菜市場全年蔬果交易量達6萬3504公噸，占全市交易量4分之1，為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，保障消費者食用安全...

影／7寶林叨媽繼讓孩子吃山羌肉遭罰 陳其邁下令再查孩子未上學

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」昨被網友挖出帶孩子上山割山羌肝臟餵孩子吃，昨被高市社會局依違反兒少法...

美濃青年返鄉種稻奪全國亞軍 老農大讚：後繼有人

112年全國稻米達人冠軍賽於日前公布成績，高雄美濃地區獲得亮眼成績，年僅36歲的青農曾毅平獲得亞軍，高齡76歲的「士官長」巫璋貴獲得優選。其中青年返鄉的曾毅平，首度參賽就獲得亞軍佳績，更讓在一旁參賽多年，也是2019年全國亞軍的老農巫璋貴大讚，美濃的好米後繼有人。

屏縣敬老卡可搭火車、重陽加碼 每月500元使用量增116％

屏東縣敬老卡從今年7月1日起第一波開放社福卡點數可搭火車，又逢重陽節加碼賀禮，自10月起調高每月補助點數為500元，使用...

記得儲水！高雄31日停水33小時14區46萬戶受影響

台水公司南區工程10月31日將辦理溪埔及大泉伏流水管徑2200毫米原水管銜接高屏溪攔河堰3200毫米原水管工程，攔河堰原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。