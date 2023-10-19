影／金酒公司招新血搶破頭！預估千人搶50名額競爭激烈

睽違10年，金酒公司今年再次招考生產線員工，預計錄取50名釀酒生產線員工候用，從本月13日開放報名以來，目前共有886人完成報名，但看好金酒的福利與待遇，不少人摩拳擦掌每天到酒廠練習，希望屆時能順利通過考試，金酒公司表示，報名到10月23日下午5時止，預估報名人數將破千。

連日來網路上討論最熱烈的話題就是金酒招考，為了擠進金酒公司不少人早早就到公司練習搬高粱，希望能熟悉地形，每天幾乎都有60多人到預習場地練習，有時候人多甚至還要排隊。

今年19歲的楊先生表示，他目前從事救生員工作，認為金酒公司的待遇比較穩定，決定來報考，他認為負重跑步的部分有點難度，但相信多練習幾次應該沒問題，他對自己充滿信心。

王先生也說，連日來他每天都到場觀摩，看到考生真的很多，大家都會相互討論，如何扛高粱比較省力跑得快，他說，也有看到女生來報名，動作迅速不輸給男生；有看到一位金大生，花17秒左右就完成測驗，相當厲害。

據了解，金酒公司的招考要先通過第一階段體能測試，才能進入筆試，預計於11月11日辦理，第一試成績加計低(中低)收入戶加分後，擇優取200名進入第二階段筆試。考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速後，放置負重高粱於框線內，再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板，最後通過終點線後，始完成體能測驗。

不少考生都說，這項測試蠻難的，稍一不慎，可能就會傷到腰椎，練習要小心，不然可能要掛急診；也有網友說，金酒早期是人工作業，考體能很合理，但目前很多作業都改自動化，甄試規則也應該要適時檢討修正，很難想像考試還停留在人工作業的年代。

另外，金酒開放16歲以上就可以報考也引起熱議，對此，縣議員董森堡在日前的縣議會第四次臨時會中提出質詢，金酒招考人員年齡最低門檻設定在滿16歲，此事雖在法律上可以說得過去，但恐衍生家庭與後續管理等問題，他說，民法規定，所謂16歲以上、18歲以下為係所謂的「限制行為能力人」，金酒公司招考作業如有相關年齡者報考，豈不是還要附上「家長同意書」，這可能衍生不必要的家庭糾紛。也有員工反應，生產線端缺工甚多造成許多員工請假不易，生產線端需要的是「可以即時上工」的人材，簡章開放16歲未滿18歲報考，豈不是多佔去一個可靈活調度的員工額度。

金酒表示，該公司簡章規定年滿16歲使得報考，方為適法，無不當限制。針對未滿18歲的受僱員工，將依法置備其法定代理人同意書；至於服兵役問題也可辦理留職停薪，若簡章上有疏失將補充說明。

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