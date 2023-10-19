金門縣擬取消人瑞年金 改發2萬現金2瓶玉璽酒

金門縣長陳福海昨訪縣內百歲人瑞，透露明年縣內人瑞老人年金將有重大改革，從每月領7千元年金，改為發2萬現金和2瓶價值至少3萬的玉璽酒，定期會將送出提案，通過後明年實施。

陳福海由社會處長陳世保與各鄉鎮長陪同，陸續走訪探視人瑞詹許翠（103歲）、羅晟治（100歲）、林方烏粟（106歲）、黃為治（101歲）、蔡輝進（102歲）和王彩戀（100歲），陳為長者們戴上總統府致贈的百歲人瑞金鎖片，也送上縣府送的保暖棉被和高粱酒，祝福老人家「呷百二」。

陳福海表示，以前他母親在世時，他每年都買了玉璽酒跟母親說「妳抽中了」，媽媽總是很開心。現在他要讓每位百歲人瑞感受到他媽媽抽中玉璽酒的歡喜，讓老人家福利不縮水，縣府省荷包，也讓酒廠生意越來越好，堪稱三贏。

縣議員許玉昭表示，老人家多不喝酒，坊間酒品太多也影響收購價，還是黃金跟現金較實用，老人家也比較開心，呼籲縣府慎重考慮，不要貿然實施。「個人造業個人擔」議員董森堡表示，陳福海上屆任期提高各項年金，財政缺口變大，如今年金改發酒，幫助有限。

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