聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣擬取消人瑞年金 改發2萬現金2瓶玉璽酒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣長陳福海昨訪縣內百歲人瑞，透露明年縣內人瑞老人年金將有重大改革，從每月領7千元年金，改為發2萬現金和2瓶價值至少3萬的玉璽酒，定期會將送出提案，通過後明年實施。

陳福海由社會處長陳世保與各鄉鎮長陪同，陸續走訪探視人瑞詹許翠（103歲）、羅晟治（100歲）、林方烏粟（106歲）、黃為治（101歲）、蔡輝進（102歲）和王彩戀（100歲），陳為長者們戴上總統府致贈的百歲人瑞金鎖片，也送上縣府送的保暖棉被和高粱酒，祝福老人家「呷百二」。

陳福海表示，以前他母親在世時，他每年都買了玉璽酒跟母親說「妳抽中了」，媽媽總是很開心。現在他要讓每位百歲人瑞感受到他媽媽抽中玉璽酒的歡喜，讓老人家福利不縮水，縣府省荷包，也讓酒廠生意越來越好，堪稱三贏。

議員許玉昭表示，老人家多不喝酒，坊間酒品太多也影響收購價，還是黃金跟現金較實用，老人家也比較開心，呼籲縣府慎重考慮，不要貿然實施。「個人造業個人擔」議員董森堡表示，陳福海上屆任期提高各項年金，財政缺口變大，如今年金改發酒，幫助有限。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳福海 議員

延伸閱讀

影／金門縣府推動取消人瑞年金 改發現金2萬、玉璽酒2瓶

金門縣辦「樂活學堂」運動會 老人家開心交流比賽

影／經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

中秋節將屆 金門縣長陳福海派「牽手」慰問弱勢家庭

相關新聞

金門縣擬取消人瑞年金 改發2萬現金2瓶玉璽酒

金門縣長陳福海昨訪縣內百歲人瑞，透露明年縣內人瑞老人年金將有重大改革，從每月領7千元年金，改為發2萬現金和2瓶價值至少3...

香蕉研究所 推動加值利用

屏東九如鄉台灣香蕉研究所推動香蕉全株加值利用，每年販售蕉苗約200萬株，占全國一半，近年研發20多種香蕉產品，包括香蕉果...

高市要訂外送平台業者管理自治條例 外送員爭個人權益

高雄市議員黃柏霖、高市勞工局長周登春今在議會主持制定「高雄市外送平台業者管理自治條例」草案公聽會，會中有外送員反映希望薪...

議員批個資滿天飛家長電話接不完 教育局加強資安管理

高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威...

金門國家公園揭牌改隸國家公園署 歷任處長回娘家見證

內政部國家公園署於今年9月20日成立，金門國家公園管理處更名為內政部國家公園署金門國家公園管理處今天正式揭牌，金管處長鄭...

影／金門縣府推動取消人瑞年金 改發現金2萬、玉璽酒2瓶

金門縣長陳福海今天慰問縣內百歲人瑞，他也透露金門的老人年金將有重大改革，陳福海表示，目前百歲人瑞每個月可領7千元老人年金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。