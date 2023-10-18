高市要訂外送平台業者管理自治條例 外送員爭個人權益

高雄市議員黃柏霖、高市勞工局長周登春今在議會主持制定「高雄市外送平台業者管理自治條例」草案公聽會，會中有外送員反映希望薪資更透明，也有消保團體認為自治條例關於外送食安的部分能夠更明確。黃柏霖說，希望在草案階段多吸收意見，利用公聽會作為溝通平台。

近年來外送服務過程中，屢屢發生職業安全、食品衛生安全、交通安全及消費糾紛等問題，高雄市政府認為外送平台業者要對消費者及外送員權益負起社會責任，有必要制訂保障外送員權益的強制性規定，並藉由管理外送平台，達成食品安全、交通安全與消費安全，因此制定高雄市外送平台業者管理自治條例。

「高雄市外送平台業者管理自治條例」草案共有19條，其中並無限制外送員外送服務時數，草案制定重點包括外送平台業者應為外送員投保人身保險、外送平台業者在政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務、外送平台在外送員發生職災事故負有通報義務，外送平台應設置執行食品衛生管理人員進行食品衛生查核。

外送平台代表說，業者願意配合職災申報，但實務上業者在外送員發生事故的第一時間，可能沒辦法完全掌握，但在知道意外的第一時間，都會進行職災申報。

台灣消費者保護協會說，高雄市外送平台業者管理自治條例第8條的主要目的，是要求外送平台業者負起對外送人員衛生監督的責任，大家都知道要注意外送人員箱子的衛生管理，食藥署每年都會監督調查，如果第8條規定不限制在高雄市執行，代表我們訂了這個規定，卻查不到高雄市外送員的衛生，「這不是很矛盾？」

有外送員代表說，「高雄市外送平台業者管理自治條例」從去年公聽會到現在，一直卡在市議會，「不曉得要卡多久？」條例的名稱僅提及外送平台業者，但外送不只有平台業者，希望政府除了業者也要管理司機、顧客，像前幾天澎湖發生惡意棄單事件，如果外送員被停權，「誰要負責？」

外送員代表說，有外送平台發說明給司機說要調降行程費用，請問跟哪個外送工會溝通過，跟哪個外送夥伴溝通過，「我們這些外送夥伴要算什麼？」