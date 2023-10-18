統一集團捐救護車 提供澎湖湖西優質服務

國內食品產業龍頭「統一集團」，今天捐贈一部價值新台幣319萬元的救護車給澎湖縣消防局，由縣長陳光復代表受贈，將配置在湖西消防分隊服勤，提供優質救護服務工作。

捐贈儀式下午在澎湖縣政府消防局前廣場舉行，由統一集團發言人凃忠正代表捐贈，陳光復代表受贈並回贈感謝狀。這輛總價319萬元的救護車，將配置第二救災救護大隊湖西消防分隊，提供湖西地區優質救護服務。

陳光復表示，統一集團長期致力社會公益，擴及「濟貧」、「身障助老」、「困學育幼」等社會救助層面，推動公益不落人後，「取之社會，用之社會」精神值得嘉許。「政府資源有限、民力無窮」，期盼更多民間企業參與挹注公益回饋社會。

凃忠正說，統一企業集團多年來腳踏實地默默行善，愛心遍及全台各地，今年捐贈多部救護車、巡迴醫療車及沐浴車，也捐助實物銀行，透過拋磚引玉，讓更多人心懷善念投身公益善行。