歐盟CBAM申報測試開始 高市經發局助2廠商完成準備

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月起進入測試階段至2025年底，要求相關進口商提交CBAM報告及相關碳排資訊；高市經發局已輔導2家企業完成準備工作，26、27日將辦說明會分享案例。

高雄市政府經發局表示，CBAM進入測試階段，第1份報告須在明年1月底前提交，是產業界刻不容緩的焦點議題；經發局規劃2場「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報重點說明會」，分享2家企業案例，協助高雄業者迎接國際淨零趨勢。

高市府經發局長廖泰翔說，歐盟已於8月17日公告CBAM過渡期施行細則，提供管制產品的含碳量計算方式、數據監測方法等細節；未來進行申報的主體為歐盟的進口商，但各項產品含碳資訊仍須供應鏈廠商提供。

廖泰翔強調，目前輔導的2家企業分別為金屬加工業與扣件業，不僅是高雄的基石產業之一，其主要的國際貿易夥伴也是歐洲，須準備產品含碳量等CBAM申報資料提供予客戶。

經發局發布新聞稿指出，藉由專人進廠協助釐清產品製程、製程用電量測、估算產品含碳量、提供CBAM申報重點細節等；企業已完成基本的產品含碳量，將用於第1次申報。

這次接受輔導的復華機械IT廠務劉俊傑表示，透過市府的CBAM輔導協助，能有效釐清輸歐的合金載具盤在不同廠區的製程排放責任與合適計算方法、有明確方向進行廠內及供應鏈含碳量計算外，正在建造的西側建物也以達成節能效益為設計目標。

經發局指出，除說明會外，接續也將舉辦「能源公正轉型場域觀摩」，至台中及台南參訪，學習外縣市標竿場域及企業的能源管理模式。