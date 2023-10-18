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高雄封街辦萬聖節派對 邀民眾「Cosplay騎單車」拿獎金

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄鼓山地區本週日下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞城市美景。圖／高雄市觀光局提供
高雄鼓山地區本週日下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞城市美景。圖／高雄市觀光局提供

高雄鼓山地區本週日(22日)下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街活動，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞城市美景，現場有多達20家好吃好玩攤販組成「八豆妖美食市集」，下午3點舉辦「素人變裝大賞」由民眾報名參賽，造型吸睛獲獎者最高能獲１萬元獎金，前200名參賽者也能領取100元市集兌換券。

高雄「乘風而騎」騎單車活動迄今已8年，10月份活動即搭配萬聖節，讓民眾變裝騎車，還能以搞怪造型參加造型比賽，比賽分為個人組及團體組，每人限報名1組，除開放線上投票外，當天還能上台走秀拉票，個人組冠軍有5000元獎金，團體組冠軍則有１萬元獎金；報名者即贈送100元「八豆妖市集」兌換券。

觀光局表示說，本次鼓山場單車遊程從「新濱·駅前」出發，經過鐵道園區天空雲台、愛河斜光橋、台鐵鼓山車站、金馬賓館、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等景點，同時搭配導覽解說；會場也邀請胖卡餐車、文創三輪餐車、美食攤位、手作文創等20家不同特色市集攤商，讓現場宛如大型萬聖節派對。

觀光局提醒大家，活動會場周邊停車空間有限，建議民眾搭乘公共運輸，相關報名資訊可以上「高雄旅遊網」，或搜尋「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁。

高雄鼓山地區本週日下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞城市美景。圖／高雄市觀光局提供
高雄鼓山地區本週日下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞城市美景。圖／高雄市觀光局提供

單車 觀光局 萬聖節

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