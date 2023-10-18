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金門縣辦「樂活學堂」運動會 老人家開心交流比賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家發揮默契完成挑戰。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家發揮默契完成挑戰。記者蔡家蓁／攝影

金門衛生局今天舉行一場很特別的運動會，邀請老人家一起參與「樂活學堂運動會」，只見60多位老人家組隊，發揮團隊默契陸續完成包括「乒乓傳情」、「鴨子划步」、「地上投籃」等團康活動，現場老人家都超開心的，掌聲與歡呼聲不絕於耳。

這場活動今天在金門縣立體育場舉行，由金門縣衛生局長蔡建鑫主持，全縣六家樂活學堂(日間照顧中心)皆組隊派出運動員共襄盛舉。

今天的比賽項目共計5項，包括「乒乓傳情」、「鴨子划步」、「地上投籃」、「腳力保齡球」、「乒乓球翻拍接力賽」等，很多都是考驗平衡感與默契，但老人家們都超厲害的，還會彼此提醒，很輕鬆的完成各項挑戰，現場不時傳來掌聲與歡呼聲，老人家也都笑呵呵的。

比賽結果由「金醫樂活學堂」榮獲「優秀合作獎」、「金湖樂活學堂」榮獲「創意表現獎」、「蜻蜓樂活學堂」榮獲「努力不懈獎」、「珠山樂活學堂」榮獲「卓越團隊獎」、「安岐樂活學堂」榮獲「團隊精神獎」、「烈嶼樂活學堂」榮獲「共享快樂獎」。

蔡建鑫在致詞時表示，禮運大同篇中的「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者廢疾者皆有所養」，是陳福海縣長重要的施政理念，金門也積極建構在地老化照顧體系，並已完成「一國中學區一日照」政策，實踐讓服務使用者能夠在他所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，提供在日常生活中需要協助的失能或失智者，一個可近性的社區式照顧服務。

蔡建鑫也建議長輩們要維持健康老化的五種力量，包含增強生命力、學習成長力、保有行動力、維持社會力及持續貢獻力，希望大家一起來努力學習成長。

衛生局表示，本次比賽項目，由各家學堂提案並由衛生福利部金門醫院復健科物理治療師，就各家所提比賽項目給予專業意見，視內容給予修改建議，改良後的項目，更能貼合日常生活情境，提升肌力及關節活動度，所以長輩雖然名為比賽，其實就是活動筋骨，不會造成身體負擔。

金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家開心玩著「乒乓傳情」，考驗彼此默契。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家開心玩著「乒乓傳情」，考驗彼此默契。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，活動前老人家精神抖擻的做伸展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，活動前老人家精神抖擻的做伸展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行一場很特別的運動會，邀請老人家一起參與「樂活學堂運動會」，後會合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行一場很特別的運動會，邀請老人家一起參與「樂活學堂運動會」，後會合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，活動前局長蔡建鑫與副局長李金治（左）陪著老人家做伸展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，活動前局長蔡建鑫與副局長李金治（左）陪著老人家做伸展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，會後頒獎給優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，會後頒獎給優勝隊伍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家開心玩遊戲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局今天舉行「樂活學堂運動會」，老人家開心玩遊戲。記者蔡家蓁／攝影

衛生局 金門 老化 長輩

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