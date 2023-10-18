邁向淨零高雄厝交流 芒果樹辦公室是亮點

獲2023第12屆高雄厝綠建築大獎的「芒果樹辦公室」新建工程，是高雄市推動淨零建築指標，包括嘉義市政府及建築師公會今天抵高雄市進行「高雄厝」建築參訪。

高雄市政府工務局新聞稿表示，高雄厝的設計以綠建築為基礎，歷經10多年逐步導入綠能設施、通用化設施、智慧生活科技，已成為高雄市具建築創新性、永續性、藝術性和城市地標性整合性特色建築形態。

嘉義市政府及建築師公會一行今天參訪瞭解高雄厝建築特色，對象包括今年度甫榮獲高雄厝綠建築大獎的「芒果樹辦公室」新建工程等3處高雄厝綠建築。透過交流觀摩，各建築基地項目負責人分享面臨挑戰和成功故事，討論實踐永續建築重要性，深入了解高雄厝建築特點和永續性設計。

工務局建築管理處資料，芒果樹辦公室是一座以負能耗為目標的建築，建築師透過建築技術實現環境永續發展，在「尊重土地與自然」理念基礎上，運用仿生概念將主體樹型枝幹在建築外觀作柱體延伸外，在地紅磚元素也納入建築造型紋理選材，和原有基地景觀融為一體。

同時為達到「與生態共存、節能減廢」目標，芒果樹基地採自然通風循環、室內採光良好設計手法，進一步減少因空調、照明耗能；透過屋頂裝設太陽能發電設施，成功在高雄市打造全台第一座以零耗能為目標建築，提前達成淨零排放終極目標。

由百佑營造與國內建築師曾瑞宏、日本末光弘和雙方建築師團隊，攜手打造的芒果樹基地位於高雄大寮區，以保留基地上的百年芒果樹為前提，設計建造百佑營造辦公室，同時也是全台第一座以零耗能為目標的建築。工程設計對芒果樹健康狀況、樹根探測做1年完整基地微氣候監測，包括日照、溫度、輻射、風力、氣流、降雨、水文詳實紀錄，並回饋導入模擬以芒果樹為中心細部設計。