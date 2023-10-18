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肺癌高風險 高市證明篩檢有效早發現早治療

中央社／ 高雄18日電

國健署去年7月推動肺癌篩檢服務。高市府統計，23家肺癌篩檢醫院迄今接受逾12000人接受篩檢，其中確診肺癌者為早期(第0、1期)比例超過7成，證實肺癌篩檢確實有助早期發現。

高雄市衛生局今天新聞稿，肺癌已連續11年居台灣癌症死因第1名。肺癌死亡率較高，是因為早期病徵並不明顯，經統計發現有一半個案就醫發現肺癌時已是第4期，若能及早發現5年存活率可達9成以上。

衛生福利部國民健康署為協助高風險族群早期偵測肺癌，自民國111年7月推動肺癌篩檢服務，提供符合篩檢資格民眾低劑量電腦斷層掃描(LDCT)，透過篩檢達到「早期發現、早期治療」效果，提升患者存活率與生活品質。

衛生局數據指出，高雄市目前23家肺癌篩檢醫院，截至今年9月止已有超過1萬2000人接受篩檢，其中確診肺癌者為早期(第0、1期)比例超過7成，證實肺癌篩檢確實有助早期發現。

衛生局也提醒民眾，肺癌篩檢結果若有疑似異常情形，請先不用恐慌，務必遵循醫囑持續追蹤或進行確診程序，避免錯過治療黃金時期。呼籲符合高風險族群(肺癌家族史、重度吸菸者)資格民眾儘速預約受檢，也提醒身邊符合篩檢條件親友儘快接受服務，降低肺癌威脅。

肺癌篩檢相關資訊可至衛生局網頁查詢(https://pse.is/4gg64d)或電洽諮詢專線(07-7134000轉5308)；篩檢並不能預防肺癌發生，吸菸者應戒菸，才能降低罹癌風險，免費戒菸專線0800-636363。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 衛生局 戒菸 國健署

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