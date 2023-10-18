因應產業人口移入 楠梓增建幼兒園

南部半導體S廊帶「楠梓產業園區」成立，台積電等產業將陸續進駐，因應楠梓區居住人口數提升，核心區域楠陽國小近期已有大量人口遷入，高雄市府在楠陽國小既有校地內，興建1座地上3層綠建築公共幼兒園，預計後年完工，114學年度開園，可招收244名幼兒。

高雄市工務局長楊欽富表示，公共幼兒園新建工程園舍規模為地上3層，樓地板面積約720坪，能容納12班幼兒活動室，可招收330名以上幼童，滿足楠梓地區幼教需求。幼兒園兼具教育與保育機能，設專屬廚房、保健室、遊戲室和辦公空間。

設計概念為「大樹間的一道彩虹」，建築物坐落於鳳楠路和楠陽路口蓊鬱的大樹之間，為孩子們打造了一座象徵生活成長的虹橋。U字型配置和圓弧形量體，呼應現代都市環境，內部活動中庭創造了幼兒專屬的活動場所，讓孩子們在自然環境遊戲場中探索成長。

新建工程處指出，公共幼兒園新建工程已完成工程發包，發包工程費約1億1312萬，預計後年完工後取得合格級綠建築標章。

教育局表示，楠陽國小公共幼兒園預計114學年度開園，將新增10班，招收244名幼兒，包含3至5歲班6班、180名幼兒，與2歲班4班、64名幼兒。