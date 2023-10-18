恆春逾億社福預算 擬3萬鎮民均分

重陽節將至，屏東縣恆春鎮5名百歲人瑞將可領全國最高、每人3萬6000元重陽節敬老金及縣府1萬元禮金，另65歲長者重陽、過年和端午都有敬老金，結婚新人、生育、學齡前幼童可領獎勵金，身故還有慰問金，但新遷入者抱怨，發放對象限2014年12月31日前設籍不公平，鎮長尤史經有意將1.6億元社福預算均分3萬鎮民共享，將和鎮代會討論。

恆春鎮公所表示，恆春敬老金65歲以上每人1000元，70至90歲每人2000元，百歲人瑞為3萬6000元，因是三節發放，每年合計編列2700萬元。

除敬老金，恆春鎮社福堪稱「從生到死」到有，結婚各發1萬元，前3胎「3、3、5」萬、學齡前幼童上、下學期各1萬元，還有身故慰問金，國中小有營養午餐和學雜費補助，高中至大學、研究生有教育補助，另有生活扶助金每人每月150元。

「晚設籍看得到卻吃不到！」近10年遷入鎮民指出，除結婚、身故和營養午餐補助限設籍1年，多數社福和敬老金都有2014年12月31日前設籍限制，對新移入鎮民不公平且不合理，盼放寬年限，嘉惠移居新住民。

尤史經說，每年社福支出約1.6億元，台電核3廠回饋金1億餘元，加上鵝鑾鼻公共造產收入和地方稅款約4000萬元支應，設籍年限後延勢必增加預算，造成財政負擔，考慮將現有社福預算均分近3萬鎮民，估每人每年可領逾5000元，但「齊頭式平等」牽涉層面廣，將和鎮代會討論。