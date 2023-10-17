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金門縣組隊參與全運會 副縣長李文良授旗勉再創佳績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
全國運動會於10月21日至10月26日在台南市舉辦，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，金門縣副縣長李文良致詞勉勵隊員。記者蔡家蓁／攝影
全國運動會於10月21日至10月26日在台南市舉辦，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，金門縣副縣長李文良致詞勉勵隊員。記者蔡家蓁／攝影

112年全國運動會於10月21日至10月26日在台南市舉辦，金門縣此次共有85位隊職員代表參加，今天下午舉行授旗儀式，由金門縣政府副縣長李文良代表授旗予教育處長孫麗琪，李文良也代表縣長陳福海，預祝縣代表隊選手在全運會上創佳績。

金門縣代表隊授旗儀式今日下午16時30分在金門縣政府大門口進行，李文良、孫麗琪、教育處科長莊凱倫、金門縣立體育場長王志仁、金門體育會副理事長許換生、金門體育會秘書長辛雷達及各項目隊職員出席授旗儀式。

李文良表示，全國運動會是國內最高運動賽事，也是所有運動員積極爭取以展現多年所學的競賽舞台，他提到，金門縣代表隊的每一位成員都代表金門榮譽，期勉金門代表隊秉持著堅韌不拔的精神，勇往直前、追求卓越。

據了解，112年全國運動會於10月21日至10月26日由台南市辦理，今年金門共有85位隊職員代表參加，參賽項目有田徑、體操、籃球、網球、跆拳道、射擊、舉重、游泳、羽球共九項。其中金門高中射擊隊今年第一次參加全國運動會，上星期在男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽拿下全國第六名，訓練成果斐然。

112年全國運動會於10月21日至10月26日在台南市舉辦，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，由金門縣政府副縣長李文良（左）代表授旗予教育處長孫麗琪。記者蔡家蓁／攝影
112年全國運動會於10月21日至10月26日在台南市舉辦，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，由金門縣政府副縣長李文良（左）代表授旗予教育處長孫麗琪。記者蔡家蓁／攝影
全國運動會即將登場，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，金門縣副縣長李文良與隊職員合影。記者蔡家蓁／攝影
全國運動會即將登場，金門縣也組隊參加，今天下午舉行授旗儀式，金門縣副縣長李文良與隊職員合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 運動 李文

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