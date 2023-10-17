屏東機場噪音補償金驟減惹民怨 地方提3建議要國防部檢討

屏東機場周邊住戶長年與軍機起降噪音為伍，鄉親抱怨當前補償金與過去補助落差大，每人最大差距萬餘元，立委鍾佳濱今邀集相關單位及地方代表召開座談會，會上砲聲隆隆，地方批補償金驟減、程序繁雜惹民怨，要求屏東機場比照桃園等民航機場補償；國防部資源規畫司處長葉瑞麟允諾檢討補償金額，未來將把補償金直接匯到居民帳戶。

國防部自2000年起辦理機場航空噪音補助，補助居民改善隔音窗、門及空調，2000年至2013年執行2輪補助，每棟合法建物補助2萬5千元，2014年至2021年執行第3輪補助，金額調高為每棟5萬元。

國防部於2021年8月頒布「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」後，同年起第4輪補助改為現金補償，依防制區等級發放每人每年450、500、600元不等的補償金，屏東機場周邊5里，除和興里列為第2級500元外，信和、廣興、長安、永光等4里都列為第1級補助450元。

改制引起地方反彈，地方5里長表示，現在每人每年僅領450元，與過去補助落差太大，領取還要蓋章，增加困擾也引發更多怨氣，甚至有不少鄉親嫌補償金太低而拒領，建議提高補償金額。

代表與里長們表示，機場噪音影響居民健康，也衝擊地價，雖支持國防，但國防部也應體恤居民的犧牲，建議軍方加強敦親睦鄰，撥地讓地方興建活動中心。

立委鍾佳濱表示，未來現金補償發放方式，應以便民不擾民為原則，並兼顧弱勢者的特殊需求，且屏東榮總與國軍屏東醫院應允透過醫療服務回饋地方。