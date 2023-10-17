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Trick or Treat？高雄28日萬聖節大遊行「萌鬼萬聖夜」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（前中）大力推薦遊行主題「萌鬼萬聖夜」。記者徐如宜／攝影
高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（前中）大力推薦遊行主題「萌鬼萬聖夜」。記者徐如宜／攝影

高雄市政府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動。市長陳其邁今天推薦，大遊行主題是「萌鬼萬聖夜」，融入台灣在地藝術與文化創新元素。遊行沿途設置3個補給站、超過50家店家提供有趣的互動活動，期待不分年齡、國籍的民眾一起裝扮成各種可愛小鬼。

陳其邁和可愛小朋友們一起變裝，他表示，10月28日會有百變造型，請大家拭目以待，市長新風格會在萬聖節呈現給大家。現場會有5米高的大南瓜車遊行，也會有很多據點與熱鬧的節目，大家一起歡度萬聖節。

當晚遊行路線由文化中心出發，行經新興區五福二路北側路段，終點為中央公園，活動從晚上6點持續到8點。在遊行隊伍起點報到處的文化中心，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來暗黑潘朵拉盒子揭開序幕，「好玩劇團」帶來七爺八爺故事，還有「LUXY BOY」演出及特技高空表演等。

今年特別打造5公尺高的巨型南瓜車、造型大汽球等遊行車，陪伴大小朋友一起踩街。在熱鬧的遊行隊伍中，有會發出幽幽螢光的炫光小丑、可怕又可愛的異變雪怪、魁梧卻不善與人相處的變種大猩猩，還有可愛的南瓜人組成的「萌鬼家族」。主辦單位安排神奇的魔術表演、缺席舞團的特技表演、黑纖藝術團隊的演出以及樹德家商的快閃表演。遊行路線上有大型裝置藝術作品，讓大家一起拍照打卡留下回憶。

新崛江與玉竹商圈有超過50家店家和小市集加入這場萬聖節盛事，與民眾沿路互動，歡迎到合作店家討糖。高雄市客委會也在中央公園安排特色美食市集，請民眾品嘗採購。活動當天鼓勵多搭乘大眾交通工具前往。

高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（後中）大力推薦遊行主題「萌鬼萬聖夜」。記者徐如宜／攝影
高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（後中）大力推薦遊行主題「萌鬼萬聖夜」。記者徐如宜／攝影
高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（左）與小朋友同樂。記者徐如宜／攝影
高雄市府10月28日晚上在文化中心至中央公園路段，舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」活動，市長陳其邁（左）與小朋友同樂。記者徐如宜／攝影

萬聖節 陳其邁 高雄市

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