屏東逾百選手參加112全國運 周春米授旗喊話「突破20金」
112年全國運動會10月21日於台南市登場，屏東縣府舉辦授旗典禮，縣長周春米授旗並致贈代表隊運動服裝，更頒發獎勵金給台灣「新飛人」撐竿跳高選手林志成，盼他再創佳績。周春米表示，屏東上屆全運會紀錄是16金，排名全國第7名，目前已拿到競速溜冰2金、武術1金，有信心今年能突破20金。
此次屏東代表隊有職員及選手共564名，參加29項目，今典禮由軟式網球主任委員張敏豐代表接受授旗，田徑撐竿跳好手林志成代表接受縣長致贈的代表隊服裝。
縣長周春米表示，屏東獎勵金為金牌25萬元、銀牌10萬元、銅牌5萬元，此外，自今年起凡參加全國運動會獲得第1至3名的選手，依屏東縣全國運動會績優選手訓練補助金發給要點，提供2年每月績優生活補助金。
她指出，屏東繼2020年舉辦全中運後，將承辦2024年全民運動會、2027年全運會，是10年內全台唯一舉辦3場全國綜合性賽會的城市，讓選手有更好的發揮機會，代表屏東爭光奪牌。
體發中心指出，林志成在國中時期以五項全能為主，曾拿過全中運全能金牌，跟隨教練葉健銘訓練，於2020年屏東全中運勇奪十項全能金牌、撐竿跳高銀牌，進入大學後，以撐竿跳高為主，在去年全大運拿下撐竿跳高金牌，於今年9月新北市城市盃田徑錦標賽撐竿跳以5.38公尺奪金，打破全國紀錄。
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