教育部實習船「御風」下水典禮 台船董座感嘆台灣造船產業萎縮

台船承造教育部新造實習船「御風」，歷經3年時間，今天在高雄廠舉辦命名暨下水典禮。台船董事長鄭文隆致詞表示，去年中、日、韓商船市占率全世界百分之98，台灣已經幾乎沒有競爭力，中日韓的造船產業有很多國家支持政策，希望政府也要多幫忙造船產業，不然將來造船系的人才畢業後，只能轉業。

鄭文隆說，7年前政府推出國艦國造、離岸風電政策，當時在台灣的造船界引起很大迴響，可是7年運作下來，台船與台灣造船界碰到相當多困難；7年來台船造了很多非常特殊的船，包括玉山艦、磐石艦、海巡4000噸、 1000噸、100噸船艦，甚至科技部的海洋研究船，還有造出全世界第二大的海洋工作船，理論上在技術提升了相當多，尤其其在製造海洋工作船時，台船把歐洲的造船工藝技術、工安移轉給台灣造船產業，但卻無法爭取到國內的商船訂單。

2008年，台船產能全開佔全世界百分之0.9，2008年中、日、韓商船業務量佔全世界百分之90，2022年年中、日、韓商船市占率全世界百分之98，台灣已經幾乎沒有競爭力，蘇伊士運河塞船帶來造船業的機會，但台灣沒有掌握，「因為我們沒有自己的產業鏈、沒有國家政策性的扶持」，所以無法跟國際競爭，會造成造船業萎縮。

鄭文隆說，海洋風電市場已經展開，在台灣仍須培養更多人才，現在都靠歐洲工程師，台灣工程師目前仍當跟班學習，因為海洋施工不是那麼簡單；台船的焊接技術經過離岸風電時代，以前焊接一、兩吋最高，離岸風電時代已可焊接到10公分厚度，而且台船完全用本國工人，第一批不成功，第二批不良率已經掉到微乎極微，幾乎把技術完全根留在台灣。

鄭表示，長榮海運、萬海海運、德祥海運擁有的貨櫃船、散裝船，佔了全世界百分之11，但沒法滿足台船產線全開的百分之零點九，因為國內沒有產業鏈，跟國外比起來，「價錢差非常多」，大家都是上市公司，都要談成本，中日韓有很多國家支持政策，希望政府也要多幫忙造船產業，不然將來造船人才畢業後，只能轉業。