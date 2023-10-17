高市府連續2年「青創投資掛零」 青年局：資金規模太小

高雄市府每年編列上億預算，成立青年創業資金，青創資金其中一項用途為募集創投資金，用以投資公司，但有市議員質疑市府去年、今年在「青創投資」項目中，金額全是零，根本沒用作投資；青年局對此坦言，青創資金規模小，確實難以做投資，目前市府已有規劃做小額投資，例如協助青創事業做群眾募資等。

市議員許采蓁今在議會質詢提到，市長陳其邁2018年曾喊出政見「成立城市級投資公司，募集創投資金，針對AI等產業選定績優投資協助發展」，但據青年局的財務報告中可見，111年、112年在「青創投資」竟全部掛零，高雄市府去年青創資金有1.64億，今年有1億，但卻毫無用在青創投資，質疑青年局沒有心，應再次評估是投資是否要列入資金應用項目。

青年局長張以理回應，青年局一直有做投資研究，但因投資牽扯層面較廣，也需要投資顧問做管控，坦言以目前青創資金的規模來說，很難做大型投資，因該資金不像中央國發基金能有如此龐大資金規模，目前市府已有規劃做小額投資，像是協助青創事業做群眾募資等。

此外，許采蓁提到，青創補助目前仍以餐飲業為主，達38%，加上批發零售就已達6成，陳其邁政見有提到要協助高科技產業發展，青創補助是否無法達成，張以理表示高科技產業在經發局有許多協助方案，金額也較高，青創資金使針對青年最草創的事業為主，補助最高僅15萬，貸款則是200萬，對科技業來說金額較不足。