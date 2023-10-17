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屏東「小米造咖」第二站時序入秋研製石斑魚粥溫暖長輩

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」。記者張已亷／攝影

入秋天氣轉涼，屏縣府「小米灶咖」今到屏東市衛生所，運用小米、紅藜、山藥及南瓜，搭配綠竹筍和鴻喜菇，增加纖維含量，加進枋寮鄉龍虎斑、芹菜、洋蔥等食材，研製低油、低鹽、高纖「金沙石斑綠筍粥」，溫暖長輩脾胃同時教導減鹽飲食，以食材鮮味降低調味料用量，讓高齡者「吃得下、吃得好、吃得健康。」

縣長周春米表示，秋季是炎夏入寒冬的轉換季節，「小米造咖」繼萬巒鄉後，今到屏東市衛生所，以低脂肪、高蛋白，營養價值高的石斑魚，富含鈣、磷、鐵、膠質，及DHA、EPA等多元不飽和脂肪酸，肉質肥美鮮嫩、魚刺少、好入口，加上小米、紅藜等食材熬成粥，讓長輩秋冬更健康。

她說，「小米造咖」每個月一鄉鎮，以當令食材走遍33鄉鎮，同時與社區一起推廣高齡營養美食。

衛生局長張秀君表示，考量長者口牙不好、營養需均衡、減少負擔等面向，設計一系列「小米造咖」活動，由營養師與業者規畫符合長輩需要的營養元素，設計美味兼顧健康的餐點，後續都會於網路上公開活動食譜，讓鄉親們能自行下廚。

她說，今還帶給長輩們用鹽知識，鹽是煮食不可或缺的要素，國健署建議國人一天攝取量需少於6公克，若攝取過多將導致高血壓、腎臟病等疾患，製作過程能加入芹菜、香菜等辛香蔬菜提鮮，或佐天然香料調和，藉此減少鹽巴用量，讓餐點好吃又健康。

屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所，教導長輩們用鹽知識，親手調製減鹽調味瓶。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所，教導長輩們用鹽知識，親手調製減鹽調味瓶。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」，由縣長周春米（右一）擔任客座主廚。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所以石斑魚、小米、紅藜等食材，研製低油、低鹽、高纖的「金沙石斑綠筍粥」，由縣長周春米（右一）擔任客座主廚。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所，教導長輩們用鹽知識，親手調製減鹽調味瓶。記者張已亷／攝影
屏東縣政府規畫「小米灶咖」，繼首站萬巒鄉後，今到屏東市衛生所，教導長輩們用鹽知識，親手調製減鹽調味瓶。記者張已亷／攝影

衛生所 食材 長輩

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