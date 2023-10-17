冠全國的好社福新移民怨吃不到 恆春鎮長拋1.6億元平分鎮民構想
重陽節屏東縣政府加碼送上敬老大禮，全縣32鄉鎮中，恆春鎮的敬老金不只重陽，過年和端午也有，今年5名百歲人瑞領到全國最高的每人3萬6000元，還有縣府加碼的1萬元，讓人稱羨「從生到死」都有的好社福，有2014年12月31日前設籍限制，近10年遷入者抱怨不合情理，延後又財源難覓，鎮長尤史經拋出將1.6億元社福預算平分鎮民構想，將和鎮代會討論可行性。
恆春鎮的敬老金原先是70歲以上老人且重陽節才發，2017年通過自治條例年齡從70歲降為65歲，每人1000元，70至90歲每人2000元，百歲人瑞則提高到全國最高的3萬6000元；鎮公所表示，設籍人口近年降至不到3萬人，65歲以上老人比例約17%，屬於超高齡社會，因是三節發放，合計編列2700萬元，但有2014年12月31日前設籍限制。
縣府上周宣布加碼敬老大禮，包括乘車補助從原本330元增至500元，90歲以上重陽敬老金從500元加碼至2000元，百歲人瑞從3200元加碼到1萬元，還有假牙補助；恆春鎮符合資格的老人今年有4900人，既有敬老金外，90歲以上和百歲人歲又多縣府的加碼金，均已在上周發放。
恆春鎮除了讓人稱羨的敬老金，社福堪稱「從生到死」到有，從結婚新人各發1萬元，生育前3胎「3、3、5」萬、學齡前幼童上、下學期各1萬元，身故慰問金3500元至3萬元不等，國中小學生有營養午餐和學雜費補助，高中至大學、研究生有7000至2萬元不等教育補助，取代電表補助的生活扶助金，每人每月150元。
「恆春社福冠全國，但晚設籍者看得到，卻多吃不到！」近10年遷入的鎮民發現，除了結婚、身故和營養午餐補助只需1年內設籍，多數社福和敬老金都有2014年12月31日前設籍限制，直呼不公平且不合理，盼放寬年限，嘉惠移居恆春的新住民。
尤史經說，每年社福支出約1.6億元，由台電核3廠回饋金1億多，鵝鑾鼻公共造產收入和地方稅款約4000萬元支應，設籍年限不符實際需求，後延勢必要增加預算，造成財政負擔，他考慮將現有社福預算均分給近3萬鎮民，估計每人每年逾5000元，但「齊頭式平等」牽涉層面廣，將和鎮代會討論可行性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言