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高雄青年失業率疫後飆高 青年局長：年輕人不願回去傳產

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
議員簡煥宗指出，高雄市青年的失業率在疫情後不斷升高，質疑青年局的職涯政策失效。記者宋原彰／翻攝
議員簡煥宗指出，高雄市青年的失業率在疫情後不斷升高，質疑青年局的職涯政策失效。記者宋原彰／翻攝

行政院主計總處公布各縣市112年上半年失業率，高雄市為3.4％，是縣市合併以來最低點、6都第1。民進黨市議員簡煥宗今質詢指出，高雄市青年的失業率在疫情後不斷升高，質疑青年局的職涯政策失效；青年局回應，疫情後，高雄市青年不願回歸傳統產業，轉而投入新媒體產業，市府會研擬對策，協助青年創業。

簡煥宗表示，青年局在疫情前設置大港青年實習站、青年職涯發展產業導航和大專生職場體驗計畫等，也有辦理新創產業貸款，去年公佈全國15歲至24歲青年失業率，高雄市為9.8％，為6都中最低，職涯政策有成效，但疫情解封後青年失業率卻不斷飆高，今年上半年已升至11.1%，他問「疫情前做這麼多事情，疫情後就業市場逐漸回溫，青年就業率卻不減反增？」

高市府青年局長張以理表示，失業率上升有很多原因，跟年輕人習慣改變有關，其中主要原因是年輕人在疫情後不願回到傳統產業與勞力市場，且後疫情時代迎來轉職潮，青年面臨工作模式改變，例如遠端工作等，希望透過新媒體或網路發展新創產業；青年局會做滾動式調整，像是開設新媒體課程等，輔導青年創業，也會持續與勞工局討論，針對失業率研擬應對政策。

此外，簡煥宗也質詢鼓山內惟地區唯一一間的高雄銀行存廢問題，高銀董事長鄭美玲説，目前內部正在評估，會考量盈餘狀況、是否有接替銀行等因素做考量，目前沒有確認會裁撤。

青年 疫情 失業

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