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一國中學區一日照中心 高市布建達成率79.1％

中央社／ 高雄17日電

高雄市老年人口比率

高於全國平均，為落實衛生福利部「一國中學區一日照中心」政策，截至9月底，全市91個國中學區中已布建72個學區， 設立122家日照中心，布建達成率79.1%。

依高雄市政府衛生局數據，至今年9月底，台灣65歲以上老年人口比率達18.10%，高雄市比率為18.87%，高於全國。為落實在地安老，以及衛生福利部「一國中學區一日照中心」政策，截至9月底，高雄市91個國中學區中已布建72個學區，設立122家日照中心，布建達成率79.1%；在校園內設立日照中心已有6家，是全國首創校園布建日照，也是目前全國數量最多。

衛生局官員指出，推動政策期間面臨法令挑戰、政府部門整合、家庭結構轉變，以及社會大眾對失智、失能長者的誤解。例如有人擔心長輩進入校園後，長輩的整潔及可能使用救護車等，會對學校日常運作以及學生安全產生影響。

這些源自民眾對日照服務對象狀況，以及服務流程不清楚所導致誤解，也衝擊長輩身心健康。因此高市府致力突破各種藩籬，透過世代共學與社區共融，真正落實社區長者尊嚴生活的願景與目標。

民眾從對日照不瞭解到接受的這段歷程，除了政府不斷宣導外，仍需要實證去印證。例如日常中「學童看見長輩動作緩慢，學會協助及體驗照顧」、「學童一到放學時間，會在走廊的牆邊跟日照中心長輩說再見」，透過

校方在學期課綱中設計老幼共融課程，讓學童體驗和長輩互動過程，並學習何謂失智，孩子們了解後自然產生對長輩的關懷。

另外，日照服務長輩的家屬給予日照中心正向肯定，給了日照中心工作人員們莫大鼓舞及成就感。衛生局新聞稿提及一案例，家人因為要照顧奶奶而待業，在走投無路之際找到鼓山日照中心，奶奶剛使用鼓山日照中心時僅33公斤，且有肌少症，必須仰賴輪椅且無法自行行走。

在日照中心針對奶奶健康狀況特別調製符合需求營養餐食後，在第3個月老人家增重5公斤且能走動，經複評後長照等級下降。雖然老奶奶年初發現惡性腫瘤，到離世時臥床時間只有短短半個月，最後在家中善終，家屬再三感謝日照中心悉心照料。

長輩 衛生局 奶奶

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