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高雄5大陸橋陸續功成身退 周邊房價迎紅利

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣房屋集團趨勢中心統計，高雄5大陸橋陸續拆除後，周邊房價翻漲。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
台灣房屋集團趨勢中心統計，高雄5大陸橋陸續拆除後，周邊房價翻漲。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

高雄因應鐵路地下化，陸續拆除多座市區陸橋並填平地下道，其中九如陸橋將在今年11月拆除，2026年完工通車，台灣房屋集團統計發現，對比2018年陸橋執行拆除前，今年陸橋及地下道周邊平均房價均由1字頭翻漲至2字頭，預期九如陸橋拆除通車後，周邊房價也將迎來紅利。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，高雄鐵路地下化後，包括大順陸橋、中博高架橋、自強陸橋、中華地下道及自立陸橋均改為平面道路。由於5大陸橋及地下道所在位置都屬市區交通要塞，陸橋拆除與地下道填平後，大幅提升交通順暢度與便利性，加上綠園道開闢，促使周邊房價起變化，不只一樓店面商業效益起死回生，受橋墩隔阻的巷道，因能連通至主要道路，價值也提高。

5座陸橋及地下道周邊房價漲幅，又以大順陸橋周邊的大順三路漲最多，每坪房價從2018年的13.4萬元攀升至今年25.9萬元，漲幅高達92.7%，其次橫跨高雄車站的中博高架橋，通車才兩年時間，房價上揚約3成。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，原大順陸橋是連結三民、苓雅2區的重要道路，屬於科工館生活圈，剛性需求旺盛，陸橋功成身退後，新增台鐵科工館站，環狀路網往北可串連至凹子底、巨蛋生活圈，往南可連接至文化中心、夢時代商圈，生活圈機能提升，更拉抬區域房價。

楊表示，大順陸橋旁的大樓並不多且屋齡偏高，以致新建大樓因稀有更有創價優勢，像台鐵科工館站旁的新案「森青道」坐擁綠廊道景觀第一排，成交均價即站穩3字頭，單坪最高成交單價達48.4萬元。

中古房價也連帶補漲，屋齡27年的「科學家大廈」去年每坪成交單價18.8萬，比2016年上漲約1成，屋齡18年的大樓「高博館」，2018年平均成交單價17.1萬元，今年每坪均價已到27.6萬元，漲幅約6成。

高雄大順陸橋道路平面化後，周邊住宅重見天日，近年房價漲幅高達92.7%。圖／台灣房屋愛河之心加盟店提供
高雄大順陸橋道路平面化後，周邊住宅重見天日，近年房價漲幅高達92.7%。圖／台灣房屋愛河之心加盟店提供

屋齡 高架橋 均價

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