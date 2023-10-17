美濃農業轉型與挑戰 客家悅讀節讓你看明白
2023客家悅讀節將於10月18日（星期三）晚間6點在高雄市立圖書館美濃分館舉辦紀錄片播映，精選兩部由導演曾宏智執導《橙蜜香》、《阿力伯的菸田》，邀請有興趣的民眾免費觀賞，了解在地農業轉型。
高雄市「2023客家悅讀節×生活交響閱」在美濃推出「行讀光影美濃：庄頭散策」系列活動，期望透過書籍和媒體傳播鼓勵民眾用新的觀點看待、審視周邊的人事物，找到對家鄉與土地的愛與認同。客委會主委楊瑞霞表示，藉由紀錄片留下美濃田裡最真實的面孔，期許參與民眾在觀看影片的同時，也能思考美濃的農業結構與產業發展的未來。
18日將播映由導演曾宏智執導的《阿力伯的菸田》及《橙蜜香》兩部影片，藉由這兩部片回顧台灣在加入WTO後，美濃的菸葉產業逐漸沒落，美濃最後一代菸農阿力伯面對變遷的心情，同時也觀看返鄉的美濃客家後生阿賓種橙蜜香的歷程。
電影結束開放映後座談，將由美濃柚仔林合和書店老闆大福帶領民眾進一步探討影片中的主題，從而瞭解美濃的農業結構和產業發展，以及農村社區面臨的挑戰和轉型。
另外還有「庄頭散策攝影展」將於10月1日至10月31日在美濃「邱添貴派下伙房」舉行，展示透過影像紀錄美濃客庄的多重面貌，帶給民眾更多元的視角來品味客家書香世界與客庄風景。
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