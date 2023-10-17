高雄台積電廠未到 楠陽國小公共幼兒園綠建築先動工
南部半導體S廊帶「楠梓產業園區」成立，台積電等重要產業將陸續進駐，因應楠梓區的居住人口數提升，楠梓區核心區域楠陽國小近期已有大量人口遷入，高市府工務局表示，在楠陽國小既有校地內新建的公共幼兒園，可招收330名以上幼童，預計114年完工。
為提供就學便利性，市府規畫於楠陽國小既有校地內新建公共幼兒園，進一步增加鄰近社區友善育兒空間，並在區域發展中扮演關鍵角色。
工務局長楊欽富表示，公共幼兒園新建工程園舍規模為地上三層，樓地板面積約720坪，能容納12班幼兒活動室，可招收330名以上幼童，滿足楠梓地區的幼教需求。幼兒園兼具教育與保育的機能，設有專屬的廚房、保健室、遊戲室和辦公空間。
幼兒園設計概念為「大樹間的一道彩虹」，建築物座落於鳳楠路和楠陽路口蓊鬱的大樹之間，為孩子們打造了一座象徵生活成長的虹橋。U字型配置和圓弧形量體，呼應現代都市環境，內部活動中庭創造了幼兒專屬的活動場所，除了可以辦理各種活動外，也能讓孩子們在室內外及自然的環境中體驗五感、遊樂，並在戶外遊戲場中探索成長。
新建工程處指出，公共幼兒園新建工程為地上3層RC造建築，由黃冠中建築師事務所設計監造，已完成工程發包，由高國營造公司承攬，發包工程費約為1億1312萬，完工後預計取得合格級綠建築標章。
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