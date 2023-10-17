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國小畢旅三天兩夜破8千...網驚「可以出國了」 校方：家長希望品質好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
校方說明，這趟畢旅除了搭高鐵成本較高外，家長也希望小孩玩的舒服、愉快，再食宿方面規格也較高。圖／取自臉書粉專
校方說明，這趟畢旅除了搭高鐵成本較高外，家長也希望小孩玩的舒服、愉快，再食宿方面規格也較高。圖／取自臉書粉專

許多學校開始發通知單調查畢旅意願，但有些學校畢旅費用讓家長不得不拉緊褲帶，一名家長表示，北市某小學畢旅因搭高鐵、食宿品質較高，3天2夜要8200元，在網路上引起熱議，甚至有網友表示這個價錢「都可以出國玩」，校方說，招標前開幾次會議，都有和家長充分討論，若有困難家庭，校方也會給予協助。

網友在臉書粉專貼出北市某國小畢旅3天2夜要8200元，直呼好貴，仔細看行程發現，從台北到台南來回都是搭高鐵，且1月15到17日的活動必須在10月27日完成繳費，讓該網友直言「這樣的金額對一些家庭而言真的是負擔，而且要在27日前繳費」。

行程第一天從學校到台北車站搭高鐵到台南，接著走訪安平孔廟後前往台南趣陶漫旅玩、享用晚餐當晚入住，第二天台江漁樂園、奇美博物館、高雄清溝夜市，晚上入住五星級寒軒大飯店，第三天則到義大世界遊玩，接著搭高鐵左營站返北。

不少網友看到畢旅超過8千直呼好貴，「8000出國玩還比較值得」、「應該都貴在高鐵跟住宿」、「主要是住太好了住宿太貴」，但也有網友認為住宿飯店品質不錯，加上搭高鐵價格算正常「對學校來說高鐵比遊覽車安全」、「8200換來媽媽放輕鬆兩個晚上」、「回憶無價啊」。

校方說明，從暑假招標前就開了2、3場籌備會議，也和家長代表討論過，大多數家長都希望小朋友可以玩的舒服、景點多去幾個，所以投票後半數通過，針對有經濟困難的家庭，校方也會給予協助。

北市某國小畢業旅行3天２夜要8200元，讓不少網友相當驚訝，直呼這樣價錢都能出國了。圖／聯合報系資料照片
北市某國小畢業旅行3天２夜要8200元，讓不少網友相當驚訝，直呼這樣價錢都能出國了。圖／聯合報系資料照片

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